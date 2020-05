Kraay jr. niet bang voor ‘Kuipvrees’: ‘Hij heeft mentaliteit van Van Bommel’

Bryan Linssen vertrekt naar alle waarschijnlijkheid bij Vitesse en de aanvaller kan door zijn transfervrije status op belangstelling van verschillende clubs rekenen. Feyenoord is een van de gegadigden voor de 29-jarige linksbuiten en de Rotterdammers zijn volgens verschillende bronnen inmiddels in gesprek met Linssen over een contract.

De twee partijen lijken echter nog wel een flink eind uit elkaar te liggen en René van der Gijp waarschuwt de club van trainer Dick Advocaat dat het niet te ver moet gaan om Linssen binnen te halen: “Stel je nou voor dat Feyenoord Linssen vier ton biedt en hij acht ton wil hebben, dan geef je hem toch een hand? Daar moet je niet aan beginnen”, stelt hij bij Veronica Inside.

De eveneens aanwezige Hans Kraay junior ziet in Linssen wel een geschikte aanwinst voor de Rotterdammers: “Er zijn heel veel spelers met Kuipvrees. Hij gaat geen Kuipvrees krijgen, hij is een Limburger met dezelfde mentaliteit als Mark van Bommel. Hij is een echte winnaar.” Met de opmerking van Van der Gijp dat Linssen Feyenoord ‘echt niet heel veel beter gaat maken’, is Kraay het dan ook niet helemaal eens.

“Maar hij maakt je ook niet heel veel slechter. Advocaat speelt niet meer met echte wijde buitenspelers en Linssen vindt het heerlijk om dicht bij een spits te staan. Hij kan prima uit de voeten als nummer 10, hij werkt zich de klere en in de kleedkamer en bij het publiek is hij binnen de kortste keren geliefd”, stelt hij. Van der Gijp blijft desondanks kritisch: “Je moet hem wel een normaal salaris geven, hij blijft toch de stand-in van Luis Sinisterra.