Feyenoord tast in het duister: ‘Wat krijgt Ajax nu nog voor Donny van de Beek?’

De coronacrisis heeft voor een nieuwe werkelijkheid in de voetballerij gezorgd. De salarissen en de transferwaarden van voetballers zullen behoorlijk kelderen, de clubs hebben minder geld te besteden en de kans is groot dat er meer werkloze voetballers zullen zijn. Clubs zullen zich in sommige gevallen genoodzaakt zien om lagere biedingen op voetballers te accepteren, puur om de financiële huishouding een boost te geven. Een vraagprijs van 25 miljoen euro voor Orkun Kökcü zou in de markt voorafgaand de coronacrisis niet heel gek zijn geweest.

Het kan nu zomaar gebeuren dat Feyenoord door de crisis financieel tik op tik krijgt. “En ze bieden in de winter zeven miljoen euro”, geeft Mark Koevermans, directeur van de Rotterdamse club, maandag in het Algemeen Dagblad als voorbeeld. “Zeg jij het dan maar? Het is lastig, hoor. Wat krijgt Ajax nu nog voor Donny van de Beek? Hetzelfde bedrag als zes maanden geleden? Ik weet het niet.”

“En als we kijken naar de aankoop van spelers: moet je dan nu al spelers vastleggen terwijl straks door de crisis misschien de halve Braziliaanse en Argentijnse markt op zijn kop gaat en talentvolle spelers voor een schijntje zijn op te halen?”, vraagt Koevermans zich openlijk af. Zaakwaarnemer Rob Jansen denkt dat het straks ‘ook nog hartstikke druk’ kan worden op de transfermarkt, al erkent hij dat er iets is veranderd. “Ik lees dat Barcelona veertig miljoen voor André Onana over heeft. Als het al allemaal klopt, ik lees het alleen en ben er niet bij betrokken. Maar kun je aan de ene kant spelers vragen miljoenen aan salaris in te leveren en vervolgens die bedragen een dag later neerleggen voor nieuwe spelers?”

“Ik denk het niet”, voorziet de belangenbehartiger. Niemand in de voetballerij weet de juiste koers, maar Koevermans is duidelijk. “In de vorige periode dat Feyenoord het financieel zwaar had, wisten we op een gegeven moment 'als we dit en dat blijven doen, komen we er weer bovenop'. In deze crisis weet niemand waar het eindpunt ligt. Is dat toch snel of juist nog heel ver weg?”, zegt de directeur van Feyenoord. “Waarbij ik ervan uit ga dat het een tijdelijke crisis is.”