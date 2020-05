Engelse media smullen van peperdure waakhond Hugo Lloris

Hugo Lloris heeft onlangs voor omgerekend circa 17.000 euro een waakhond aangeschaft, zo weet The Sun zondag te melden. De doelman van Tottenham Hotspur wil diens luxueuze woning net buiten Londen en zijn familie optimaal beschermen als hij binnenkort weer op het trainingsveld van the Spurs staat, zo klinkt het. Lloris volgt hiermee het voorbeeld van onder meer Paul Pogba, Raheem Sterling en Jamie Vardy, die eveneens in het bezit zijn van een dure waakhond.

De Franse sluitpost kocht de hond bij het in Londen gevestigde bedrijf Elite Protection Dogs, dat Belgische en Duitse herdershonden gebruikt met een ‘achtergrond in het leger of bij de politie’. "Het primaire doel van de honden is het beschermen van jou als persoon", zo valt te lezen op de website van het Engelse bedrijf. "Alle mogelijke gevaren worden tijdens intensieve trainingen uitgebreid behandeld. Daarnaast is er volop aandacht voor mentale stabiliteit en gehoorzaamheid."

"Overal ter wereld worden deze honden ingezet voor militaire doeleinden, terwijl ook de politie er zeer geregeld gebruik van maakt. Ze worden door middel van training zo afgericht dat ze geen voedsel aannemen van vreemden en gelijk reageren als er indringers het huis binnenkomen", zo voegt de Londense firma daaraan toe. Elite Protection Dogs benadrukt dat de waakhonden te koop zijn vanaf omgerekend 11.000 euro. In een post van het bedrijf op Instagram Stories is te zien hoe Lloris zijn nieuw hond liefdevol begroet.

Pogba schafte vorig jaar september voor 17.000 euro een Rottweiler aan, nadat hij herhaaldelijk was lastiggevallen door boze supporters van Manchester United. De Franse middenvelder werd slecht spel verweten bij the Red Devils en tevens was er grote onvrede over de verhalen rondom een mogelijk vertrek van Pogba bij de club.