Ajax wekte irritatie bij Spurs met ‘arrogante’ houding: ‘Ze lieten ons wachten’

Ajax zag een plek in de Champions League-finale een jaar geleden in de slotseconden van het thuisduel met Tottenham Hotspur in rook opgaan. Na een 0-1 uitzege in Londen en een 2-0 voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, ging het in de tweede helft volledig mis. Een hattrick van Lucas Moura deed het team van Erik ten Hag de das om. Tottenham-linksback Danny Rose blikt terug op de wedstrijd in Amsterdam en zegt zich op weg naar het duel van 8 mei 2019 enorm gestoord te hebben aan de ‘arrogante’ houding van Ajax en trainer Ten Hag.

Ajax had in de knock-outfase van de Champions League afgerekend met Real Madrid en Juventus. Na een overwinning in Londen was de finaleplaats dichtbij. “Ik vond de Ajax-spelers heel erg arrogant en hun trainer was ook zeer arrogant in zijn bewoordingen voor de return, alsof de wedstrijd al gespeeld was”, zo zegt de Engels international, in de tweede helft van dit Premier League-seizoen verhuurd aan Newcastle United, tegenover The Athletic.

Voor aanvang van de tweede helft wekte Ajax irritatie bij de spelers van Tottenham. “We kwamen het veld op na het signaal van de scheidsrechter. Ajax liet ons twee, drie minuten wachten. Het was arrogantie”, zegt Rose. “Ze dachten dat het al gespeeld was. Wij hebben het omgekeerde bewezen. Er is niets mis met arrogantie, maar als het misgaat dan werkt het tegen je. Het doet je er een beetje dom uitzien. Ze waren een van de beste voetballende ploegen waartegen ik heb gespeeld. Maar fysiek waren we superieur.”

Ajax-linksback Nicolás Tagliafico kon wel door de grond zakken bij de 2-3 van Moura diep in blessuretijd. “Als het iets meer naar rechts of een beetje meer naar links was geweest…”, verzucht de Argentijns international. Hij kan zich het moment niet meer exact voor de geest halen. “Maar het gaat om kleine details. Als die bal daar was beland, als ik de bal had geraakt… Alles had de geschiedenis kunnen veranderen. Zoveel pijn zonder uitleg.”