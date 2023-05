Vertrekkende Lucas Moura lijkt te knipogen naar Ajax in afscheidsvideo

Donderdag, 18 mei 2023 om 19:14 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:24

Lucas Moura vertrekt na dit seizoen bij Tottenham Hotspur. Dat maakt de club uit Londen bekend via de officiële kanalen. De dertigjarige Braziliaan heeft een aflopend contract, dat niet verlengd wordt. Daarom kan Moura, die sinds 2018 de kleuren van the Spurs verdedigt, komende zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

In een video op de clubwebsite van Tottenham neemt Moura alvast afscheid van de fans. “Mijn Spurs… Waar ik ook ben, mijn hart is altijd hier. Dit is mijn club. Het is een enorme eer geweest om dit logo te verdedigen. Van de hoogste toppen tot de diepste dalen en van het begin tot het einde: jullie zongen mijn naam. Dat was een eer. Dat was mijn droom. Sommige avonden zullen we nooit vergeten. Samen schreven we geschiedenis. Ik zal altijd van jullie blijven houden. Waar ik ook heenga, ooit zullen we elkaar weer tegenkomen”, zegt de aanvaller onder meer.

In Nederland – en ook bij Tottenham – zal men zich Moura vooral herinneren door zijn hattrick tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. In mei 2019 stonden de Amsterdammers halverwege de return met 2-0 voor, nadat de wedstrijd in Londen ook al met 0-1 was gewonnen. In de tweede helft scoorde Moura echter drie keer, waarvan het laatste doelpunt diep in de blessuretijd, waardoor Ajax alsnog werd uitgeschakeld. In de finale verloor Tottenham met 0-2 van Liverpool.

Moura kwam begin 2018 voor een kleine dertig miljoen euro over van Paris Saint-Germain. In totaal kwam hij tot 219 officiële duels voor de huidige nummer zeven van de Premier League, waarin hij 38 keer scoorde. Dit seizoen moet Moura het vooral doen met invalbeurten. “We willen Lucas graag bedanken voor zijn enorme bijdrage aan onze club, en wensen hem het allerbeste in de toekomst”, laat Tottenham zelf weten.