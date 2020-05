‘Barcelona moet op zoek naar oplossing na jawoord Miralem Pjanic’

De coronacrisis hakt er ook flink in bij de grootste clubs en de verwachting is dat er in de aankomende transferperiode vooral ruildeals worden gesloten. Barcelona en Juventus werken al enige tijd aan een dergelijke constructie en vanuit Italië komt vrijdag het bericht dat Miralem Pjanic een verhuizing naar Spanje wel ziet zitten.

La Gazzetta dello Sport weet te melden dat de Bosniër openstaat voor een overgang naar Barcelona. Pjanic wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek uit Turijn en onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain worden genoemd als mogelijke gegadigden. Barcelona heeft volgens de berichtgeving van de roze sportkrant nu echter de beste papieren voor zijn komst in handen. Aangezien Barcelona in financieel zwaar weer verkeert door de coronacrisis, is de enige mogelijkheid om Pjanic binnen te halen een ruildeal.

Juventus hoopt naar verluidt nog altijd dat Arthur Melo de omgekeerde weg bewandelt, maar de Braziliaan lijkt zelf niet open te staan voor een dergelijke constructie. “De vermeende interesse van grote clubs is altijd een mooi compliment en een goed teken, maar ik denk er alleen maar aan om hier nog jaren te blijven. Barça is de club waar ik altijd heb willen spelen en ik hoop nog lang speler van de Catalanen te blijven”, liet hij onlangs weten in een statement op social media.

Barcelona denkt nu aan alternatieven en is van plan om Ivan Rakitic en Arturo Vidal aan te bieden. Juventus zou hiermee twee middenvelders terugkrijgen voor Pjanic, waarbij Vidal al een verleden bij de club heeft. Een complicatie is echter wel dat beide spelers eveneens worden genoemd als aanwinsten voor Internazionale, dat met Lautaro Martínez ook een speler een in de gelederen heeft die Barcelona graag wil hebben.