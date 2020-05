‘Sergiño Dest wil Ajax verlaten; spelers proberen hem te lokken’

Sergiño Dest wil Ajax deze zomer achter zich laten, zo meldt FussballTransfers woensdagavond. Het Duitse medium claimt dat de rechtsback, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, het besluit heeft genomen de club te verlaten. Bayern München lijkt de meest logische vervolgstap. Volgens de berichtgeving heeft Dest contact met de spelers van der Rekordmeister.

De drievoudig Amerikaans international wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar de Duitse grootmacht. Aangezien Joshua Kimmich vaak op het middenveld speelt, Benjamin Pavard liever als centrumverdediger fungeert en huurling Álvaro Odriozola waarschijnlijk terugkeert naar Real Madrid, bekijkt Bayern diverse opties voor de rechtsbackpositie. Dest wordt vaak genoemd, maar onder meer Voetbal International meldde dat een transfer van Dest naar Bayern voorlopig niet zou gebeuren.

FussballTransfers laat woensdag een ander geluid horen. Naar verluidt heeft Dest zelfs contact met de spelers van Bayern, die enthousiast zijn over de Ajax-verdediger. De spelers zouden positieve verhalen vertellen aan Dest om het talent naar Bayern te lokken. Dest was in februari nog op bezoek in de Allianz Arena bij een duel van de topclub met TSG Hoffenheim. Ajax en Bayern hebben al gesprekken gevoerd over een eventuele overstap van Dest, maar zijn ze tot op heden niet tot een akkoord gekomen.

Het is afwachten of de berichtgeving van FussballTransfers klopt, aangezien geen enkel ander medium in Nederland of Duitsland dergelijke claims naar buiten heeft gebracht. Marco Timmer, journalist van Voetbal International, zei bijvoorbeeld te verwachten dat Dest nog een jaar bij Ajax blijft. "Ik heb begrepen dat het on hold is gezet door Bayern. Ik heb ook even contact gehad met zijn management. Nee, het gaat even niet door, zoals het mij gemeld is. Dat zorgt ervoor dat hij waarschijnlijk nog een jaar in Amsterdam te zien is."