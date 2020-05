‘Duurste Belgische aankoop ooit kan op ‘concrete Eredivisie-interesse’ rekenen’

Standard Luik betaalde Internazionale afgelopen zomer een kleine twaalf miljoen euro voor Zinho Vanheusden en de twintigjarige verdediger werd daarmee de duurste inkomende transfer ooit in de Pro League. Deze transfer werd in België in eerste instantie afgeschilderd als een verkapte huurperiode om Inter te helpen aan de Financial Fair Play-reglementen te voldoen en de verwachting was dat i Nerazzuri Vanheusden in 2021 voor zestien à achttien miljoen terug zouden halen naar Milaan.

De coronacrisis en de problemen bij Standard hebben echter mogelijk grote invloed op deze plannen. Les Rouches kregen onlangs van de Belgische bond te horen dat zij geen licentie krijgen voor volgend seizoen vanwege financiële malversaties en de twee partijen ontmoeten elkaar binnenkort bij het Belgische Arbitragehof voor Sport voor een vervolg van de kwestie.

Het Nieuwblad meldt woensdag dat Vanheusden mogelijk in de aankomende transferperiode verkocht gaat worden om financiële ademruimte te creëren en de Belgische krant rept, zonder specifieke clubs te noemen, over ‘concrete interesse’ uit Nederland. Naast de belangstelling vanuit de Eredivisie zijn ook binnenlandse concurrenten van Standard en clubs uit Italië en Spanje in de markt voor Vanheusden.

Vanheusdens vader Johan Vanheusden, zelf oud-voetballer, houdt zich in gesprek met bovengenoemde krant op de vlakte over de geruchten: “Dit overvalt me. Of het een optie is? Dat hangt ervan af. Wat wil Standard? Hebben ze straks een licentie? Daar zal Inter ook naar kijken. Ik was niet aanwezig bij de onderhandelingen, maar ik denk dat er een gentlemen’s agreement is tussen Standard en Inter. Met geldzaken bemoei ik me nooit, maar als Zinho bij Standard blijft voetballen, zal hij de gelukkigste mens ter wereld zijn. Het klopt wel dat er verschillende ploegen interesse tonen. Vooral in Italië, maar op namen ga ik niet in.”