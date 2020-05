Raiola gebruikt voor het eerst in maanden Twitter vanwege ‘controverse’

Mino Raiola heeft via Twitter gereageerd op uitspraken van Massimo Cellino over Mario Balotelli. De voorzitter van Brescia zei in gesprek met TeleTutto dat de 29-jarige spits ‘te kinderlijk’ is en dat schuld bij 'de ouders' moet worden gezocht. Raiola benadrukt op social media dat de woorden van Cellino uit de context zijn gehaald en dat ze eigenlijk bedoeld waren als zelfkritiek.

“Ik wilde Balotelli, maar hij heeft bewezen dat hij met zijn houding buiten het veld te oppervlakkig en kinderlijk is. Laat ik duidelijk zijn: we gaan niet degraderen door Mario, het zou verkeerd zijn om dat te denken. Als een kind onbeleefd is, is dat de schuld van de ouders. Dus we moeten niet goed met hem zijn omgegaan”, zo tekent FootballItalia op uit de mond van Cellino. De woorden van de preses van Brescia werden in Italië opgepikt als kritiek aan het adres van Balotelli, maar Raiola benadrukt dat Cellino juist de hand in eigen boezem steekt.

Cellino mi ha chiarito personalmente che la frase su Balotelli era una critica alla gestione fatta dal club, non alla famiglia. Le parole vanno sempre lette nel contesto. Nessuna polemica. Prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news. @FinallyMario pic.twitter.com/taJyQUZ9fy — Mino Raiola (@MinoRaiola) May 5, 2020

“Cellino heeft me persoonlijk verzekerd dat hij met zijn uitspraak kritiek levert op het management van de club richting Balotelli en niks met zijn familie te maken heeft. Woorden moeten altijd gelezen worden in de context. Geen controverse. Door zinnen uit de context te trekken, wordt er fake news gecreëerd”, schrijft Raiola op Twitter. Het is de eerste keer sinds 17 februari dat de belangenbehartiger het medium gebruikt. Destijds wenste Raiola te benadrukken dat Paul Pogba geen ‘eigendom’ is van Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer.

Balotelli kwam afgelopen zomer bij Brescia terecht, waar hij zijn handtekening zette onder een tot 2022 lopend contract. In zijn eerste seizoen is de 36-voudig Italiaans international niet onbesproken, daar hij een aantal wedstrijden buiten de basiself werd gelaten en door een rode kaart twee duels moest missen. Balotelli, die in het verleden voor Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice en Olympique Marseille speelde, was dit seizoen in negentien wedstrijden goed voor vijf doelpunten.