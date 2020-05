Ajax is overtuigd na stageperiode en plukt talent weg bij VVV-Venlo

Thomas Janssen ruilt VVV-Venlo in voor de jeugdopleiding van Ajax, zo maakt de Venlose club dinsdag wereldkundig. De pas twaalfjarige middenvelder werkte nog niet zolang geleden een bevredigende stageperiode af in Amsterdam, waarna Ajax besloot om hem binnen te halen. Janssen was in totaal drie seizoenen verbonden aan VVV.

De naar Ajax vertrekkende Janssen kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn Limburgse jaren. "In mijn eerste jaar was ik nog jong en was ik heel trots dat ik bij VVV-Venlo mocht komen spelen", zo blikt de jonge middenvelder terug. "De eerste weken waren heel erg spannend, maar daarna wende ik snel aan mijn teamgenoten. Dat zijn nu meer vrienden dan teamgenoten geworden. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen door de spelers en de trainers. Bij trainers Joeri Janssen en Coen Aarts werd ik in Onder-11 niet alleen beter in het voetballen, maar leerde ik me ook beter concentreren."

Joeri Janssen haalde de aanwinst van Ajax afgelopen seizoen bij VVV Onder-13. "Trainen bij de Onder 13 was echt heel pittig en moeilijk want sommige spelers waren bijna twee jaar ouder dan ik en waren écht heel goed", benadrukt Janssen. "Ik werd er een beetje onzeker van, maar ook dat ging steeds beter. Ik heb dat seizoen in de Onder-13 vooral geleerd om voor mezelf op te komen."

"Het afgelopen seizoen zat ik in Onder-13 en leerde ik van trainer Rens Sleegers veel in kleine ruimtes te bewegen. Van trainer Marcel Wagemans leerde ik hoe ik positief kan denken en hulp kan vragen als iets niet lukt", voegt Janssen daaraan toe. Een nieuw avontuur buiten Venlo lonkt. "Nu ga ik naar Ajax. Ik verwacht dat de eerste weken, misschien wel maanden, heel spannend gaan worden." De middenvelder wordt opgevangen door een gastgezin in Amsterdam. "Ik verwacht dat ik bij Ajax een betere speler word en mentaal ook sterker kan worden. Ik denk dat de jongens met wie ik ga spelen heel aardig zijn."