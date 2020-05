‘Uitstekende’ Van de Beek wordt mogelijk onderdeel van ambitieus project

Donny van de Beek zou een uitstekende aankoop zijn voor Newcastle United, vindt oud-doelman Paul Robinson. De middenvelder wordt al maandenlang in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Ajax, waarbij Newcastle United door de naderende overname vanuit Saudi-Arabië nu ook een transferoptie is. Robinson denkt dat de Oranje-international de Premier League zeker aankan.

De Engelse club wordt binnenkort zeer waarschijnlijk overgenomen door een Saoedisch consortium. De beoogde nieuwe eigenaren hebben grote ambities met de club, waarbij investeringen in de selectie een vereiste zijn. Naar verluidt heeft Newcastle United met de komst van de nieuwe eigenaren circa tweehonderd miljoen euro te spenderen op de transfermarkt.

Een van de transferopties is de 23-jarige Van de Beek, die ook wordt gelinkt aan Manchester United en Real Madrid. "Ik denk dat hij een geweldige toevoeging bij Newcastle en voor de Premier League is", zegt Robinson, die actief was bij Leeds United, Tottenham Hotspur, Blackburn Rovers en Burnley, in gesprek met Football Insider over Van de Beek.

"We hebben allemaal gezien wat Ajax in de Champions League heeft gedaan en hoe de Nederlandse ploeg zich heeft ontwikkeld. Deze groep jonge, Nederlandse spelers die doorbreken is uitmuntend. Ik denk alleen niet dat hij de enige speler zal zijn die wordt gelinkt aan Newcastle. Iedere speler die meer dan vijftien miljoen euro waard is, zal worden gelinkt aan de club deze zomer", aldus de 41-voudig Engels international.