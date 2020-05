UEFA overweegt revolutionair plan uit Nederland van acht miljard

De UEFA en de European Leagues overwegen een compleet nieuwe voetbalagenda, meldt Voetbal International. Het plan is bedacht en uitgewerkt door het Nederlandse adviesbureau Hypercube. Het idee is dat dit kalenderjaar eerst nog alle competities worden afgemaakt, aangezien de afronding van het Europese voetbalseizoen momenteel lijkt uit te lopen op een chaos.

Op nationaal niveau bakkeleien clubs en bonden over de afronding van de competities, de verdeling van Europese tickets en promotie en degradatie, terwijl de UEFA in augustus wil beginnen met een nieuw Europees seizoen. Hybercube komt met een alternatief plan om onder meer de druk op de speelkalender minder te maken. Het plan van het adviesbureau is dat alle competities de rest van het kalenderjaar de tijd krijgen om hun seizoen af te maken. In januari begint dan de nieuwe voetbaljaargang en worden de seizoenen in 2021 en 2022, tot het winter-WK in Qatar, in kalenderjaren afgewerkt.

Na het WK spelen de competities een verkort seizoen dat eindigt medio 2023, waarna het oude ritme weer kan worden opgepakt met de bekende voetbalkalender. Voor het EK van 2021 zou je dan een pauze kunnen inplannen, want volgens Pieter Nieuwenhuis, directeur van Hypercube, vormt dat geen probleem als je een heel kalenderjaar de tijd hebt voor de competitie. Daarnaast zou het plan erg veel juridische conflicten tussen clubs en bonden kunnen voorkomen.

"We hebben alles doorgerekend. Er is voor dit plan acht miljard euro financiering nodig voor heel Europa", aldus Nieuwenhuis tegenover het weekblad. "Dat klinkt als een hoog bedrag, maar dat is het niet als je nagaat dat de Europese clubs bijna dertig miljard per jaar omzetten. De schade van een nieuw seizoen dat voor een groot deel in lege stadions zal moeten plaatsvinden en waarvan je je nog maar moet afvragen of dat dan wél kan worden afgerond, zal hoger zijn dan acht miljard." Het geld zou deels kunnen komen van de FIFA en de UEFA, die samen drie miljard in kas hebben. "Maar ik kan me voorstellen dat met zo'n plan ook de overheden wel garant willen staan. Er hoeft op deze manier geen cent subsidie naar het voetbal. Een garantstelling van de overheid of bijvoorbeeld een kapitaalkrachtige partij als de UEFA, waarmee de clubs het geld kunnen lenen bij banken, is voldoende. Een Marshall-plan voor het voetbal, zo moet je het zien."

Er zijn nog veel vragen rond het plan, zoals wat te doen met spelerscontracten. "We hebben dit nu uitgerold, maar aan de uitvoering op detailniveau zijn we nog niet toe", vertelt Nieuwenhuis. "Als hier draagvlak voor blijkt te zijn bij de UEFA en de leagues, dan zullen de sociale partners bij elkaar komen. De internationale spelersvakbond FIFPro zal ook gebaat zijn bij stabiliteit en een toekomstperspectief. Persoonlijk denk ik ook dat Hakim Ziyech eerst liever kampioen wordt met Ajax en erna naar Chelsea gaat, in plaats van dat hij maanden in Londen moet gaan afwachten wanneer er een nieuw seizoen gaat beginnen."