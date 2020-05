Timothy Fosu-Mensah meldt zich bij Amsterdamse supermarkt na ‘signalen’

Timothy Fosu-Mensah is zaterdag een aantal gezinnen die door de coronacrisis moeite hebben om de boodschappen te betalen te hulp geschoten. De verdediger van Manchester United deelde in een supermarkt in Amsterdam Zuidoost honderd winkeltegoedbonnen met een waarde van vijftig euro uit.

“Wij ontvingen uit Amsterdam Zuidoost signalen dat meerdere gezinnen door de coronacrisis geld moeten lenen om boodschappen te kunnen doen. Dat zou onder normale omstandigheden natuurlijk nooit kunnen en mogen gebeuren”, legt zijn woordvoerder Albert Kissi uit in gesprek met AT5. “Iedereen helpen is gezien de omvang van deze crisis een utopie.”

“In overleg met een aantal stichtingen hebben wij daarom besloten in ieder geval honderd gezinnen van tegoedbonnen te voorzien als ruggensteun”, sluit Kissi af. Geboren Amsterdammer Fosu-Mensah ondervindt naar eigen zeggen ook de nodige hinder van de coronacrisis. De verdediger blijft echter ‘positief gestemd’ en hoopt met zijn actie dit gevoel ook over te kunnen dragen aan anderen.

De 22-jarige verdediger kwam mede door slepend blessureleed dit seizoen nog niet in actie namens de hoofdmacht van Manchester United. Vanwege de coronacrisis is het nog niet duidelijk of het seizoen in de Premier League afgemaakt kan worden, waardoor de toekomst voor Fosu-Mensah voorlopig ongewis blijft. Wel doken enkele weken geleden geruchten op dat the Red Devils de optie in zijn aflopende contract inmiddels gelicht hebben.