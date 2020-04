'Hij is na Van der Sar de beste keeper van Ajax ooit, samen met Onana’

Hedwiges Maduro werd opgeleid bij Ajax en speelde tussen 2004 en 2007 in het eerste elftal van de Amsterdammers. De voormalig middenvelder hing zijn schoenen in 2018 aan de wilgen en staat aan het begin van zijn trainerscarrière. Op verzoek van het clubkanaal van de Amsterdammers heeft de oud-international zijn favoriete Ajax-elftal samengesteld met spelers met wie hij samenspeelde. “Op doel kies ik voor Maarten Stekelenburg. Eigenlijk is hij na Edwin van der Sar de beste keeper van Ajax ooit, samen met André Onana”, aldus Maduro.

Van der Sar en Onana zijn volgens Maduro van vergelijkbaar niveau. Hij speelde zelf samen met Stekelenburg en heeft hem hoog zitten. “Lange tijd was Maarten de beste keeper van Nederland en ook niet voor niets jarenlang dé onomstreden nummer één van Oranje. Niemand twijfelde aan hem. Op het WK in 2010 was hij in bloedvorm. Met hem samenspelen was heerlijk”, aldus Maduro over Stekelenbug, die volgens hem ook prima kon meevoetballen. Voor de rechtsbackpositie wijst Maduro ‘zonder twijfel’ voor Hatem Trabelsi. “Hij was een heel aanvallende rechtsback en echt nooit moe. In deze tijd zou hij al helemaal vlammen, want tegenwoordig speelt bijna iedereen met een aanvallende back. Hatem was ook goed in de omschakeling en stond defensief zijn mannetje. Tegenstanders hielden rekening met zijn manier van spelen. Zo ontstond er extra ruimte elders op het veld. Spelen met Trabelsi was echt een wapen.”

In het hart van de defensie kiest Maduro ‘natuurlijk’ voor Jaap Stam. “Hij was echt een beest. Het was als middenvelder heerlijk om met hem achter je te spelen. In de coaching was hij zo goed, om nog maar te zwijgen over zijn persoonlijkheid en karakter. Ook de tegenstanders waren onder de indruk van hem”, vertelt de oud-speler. “Dat kwam door zijn manier van communiceren. Hij zorgde ervoor dat een spits al benauwd werd voordat het duel met hem moest worden aangegaan. Dan riep hij bijvoorbeeld naar mij: ‘Ga maar naar voren, ik pak de spits wel 1-op-1’. Die aanvaller hoorde dat natuurlijk ook en moet dan hebben gedacht: ‘hij gaat me echt opeten’.” Naast Stam kiest Maduro voor Thomas Vermaelen. “Dat hij naar Arsenal ging was dik en dik verdiend. Daar werd hij trouwens ook direct aanvoerder, dat verbaasde mij niets. Thomas dacht altijd al drie stappen vooruit tijdens het voetballen. Ik denk dat er een goede trainer in hem schuilt. Dat zie je vaker bij goede middenvelder of verdedigers. Denk daar maar eens over na. Je ziet zelden spitsen een goede trainer worden.”

De elf van Hedwiges Maduro: "Ik wilde eigenlijk Nigel de Jong opstellen, maar van jullie moest ik mezelf selecteren haha!"

Op de linksbackpositie valt de keuze van Maduro op Maxwell, die volgens hem over een fantastische techniek beschikte. “Wij zeiden altijd dat hij de techniek van een linksbuiten had. Ook was hij heel aanvallend ingesteld. Hij werd ook niet voor niets tot beste speler van de Eredivisie uitgeroepen. En dat op zijn positie als linksback, dat zegt voldoende.” Maduro had als verdedigende middenvelder het liefst voor Nigel de Jong gekozen. “Maar van jullie moest ik mezelf selecteren haha!” Hij vult het middenveld verder met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. “Rafael was zo ontzettend goed, alleen wel iets frivoler dan Wesley. Rafael deed meer hoogstandjes en Wesley was gewoon functioneel van wereldniveau. Als je acties van Rafael terugkijkt, dan was het soms een soort show. Zo briljant wat hij allemaal kon. Hij gaf ook vaak passes achter zijn standbeen. Of neem dié hakbal tegen Feyenoord. Hij had echt geniale momenten, ook bij het Nederlands elftal trouwens. Als hij ergens niet uitkwam, dan stiftte hij de bal rustig over iemand heen.”

Maduro dacht aan Tom de Mul als rechtsbuiten, maar kiest toch voor Steven Pienaar. “Ik moet zeggen dat ik ook gedacht heb aan Mauro Rosales. Maargoed, de keuze is op Steven gevallen”, vervolgt de oud-international, die in de spits kiest voor Klaas-Jan Huntelaar. “Ik heb ook een jaar met Suárez gepeeld. Maar hij is pas later echt gegroeid. Toen Luis net bij Ajax kwam, had hij nog die ‘klutsfase’. Ik dacht; wat een geluk heeft die gozer steeds. Pas later besefte ik dat het geen geluk was, maar pure kwaliteit. Maar ik kies dus voor Huntelaar. Hij heeft zoveel goals gemaakt. Werkelijk uit alle hoeken en standen, met beide benen en het hoofd. Niet normaal.” Maduro sluit af met Ryan Babel als linksbuiten. “Ryan is echt een goede en slimme jongen, hij weet waar hij mee bezig is. Mensen beseffen zich dat soms niet. En ook hij heeft een fantastische mentaliteit. Als je naar zijn carrière kijkt: veel mensen gaven hem op toen hij naar het Midden-Oosten ging. Maar kijk wat hij daarna nog heeft bereikt en hoe hij zich terug heeft geknokt in het Nederlands elftal. Dat is knap.”