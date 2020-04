De Ligt: ‘Ik dacht in het begin: Ik hou er helemaal niet van om daar te spelen’

Matthijs de Ligt stapte vorig jaar zomer over van Ajax naar Juventus en de centrumverdediger steekt naar eigen zeggen heel veel op van zijn oudere collega’s Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Daarnaast geniet de pas twintigjarige mandekker enorm van de samenwerking met Virgil van Dijk bij het Nederlands elftal, al waren er ook tijden dat De Ligt geen heil zag in een loopbaan als verdediger.

"Het is geweldig om met een van de beste verdedigers ter wereld te mogen samenspelen", verwijst De Ligt in een uitgebreid interview met Champions Journal naar de acht jaar oudere Van Dijk. "En ik heb ook het idee dat we bij Oranje een goed duo vormen achterin. En bij Juventus heb ik te maken met Bonucci en Chiellini, die vanwege hun ervaring nergens meer van opkijken. Ik probeer zoveel mogelijk van hen op te pikken."

Niet niet zolang geleden leek het er niet op dat De Ligt zou uitgroeien tot een van de meest begeerde verdedigers in Europa. "Bij Ajax speelde ik tot mijn vijftiende als aanvallende middenvelder", brengt de stopper van Juventus in herinnering. "Ik speelde vaak op het middenveld en zorgde vanuit die positie soms voor doelpunten en assists. Toen kreeg ik opeens te horen dat het voor mijn carrière beter zou zijn als ik verder ging als centrumverdediger."

"In het begin dacht ik: Ik hou er helemaal niet van om als verdediger te spelen. Maar nu komt het besef dat ik veel baat heb bij de manier waarop ik ben opgeleid als middenvelder", zo geeft De Ligt te kennen. "Ik ben dan ook heel blij met deze ontwikkeling." De voormalig Ajacied constateert een andere manier van spelen bij veel clubs. "Sinds de opkomst van het ‘tiki-taka’-elftal van Barcelona wil iedereen van achteruit spelen. En daar heb je spelers voor nodig die sterk zijn aan de bal. Daarom is het voor mijn rol binnen het elftal zeer belangrijk om technisch goed onderlegd te zijn."