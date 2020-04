Rakitic dringt aan op hervatting van LaLiga: ‘Ik wil hetzelfde risico nemen’

Spanje is een van de landen in Europa die het zwaarst is getroffen door het coronavirus en LaLiga ligt als gevolg van de ontstane crisis al enige tijd stil. In het Zuid-Europese land wordt echter ook alweer gesproken over een hervatting van de competitie, al is nog niet duidelijk of dit uiteindelijk mogelijk zal blijken. Als het aan Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic ligt, wordt er in ieder geval weer op korte termijn gevoetbald.

“Ik wil spelen. Het is duidelijk dat we moeten proberen om terug te keren onder zo veilig mogelijke omstandigheden, maar we moeten ook weten dat dit nooit honderd procent waterdicht zal zijn. Datzelfde risico wordt echter genomen door iedereen die weer aan het werk gaat. Supermarktmedewerkers moeten zich ook omkleden in kleedkamers en lopen hetzelfde risico, of zelfs meer risico”, vertelt de Kroaat in gesprek met Marca. “Zij nemen het risico en dat wil ik ook doen. Ik vind dat we dat de fans verschuldigd zijn, als we het hen zouden vragen weet ik zeker dat ze het geweldig zouden vinden als er weer gevoetbald wordt.”

“We moeten ervoor zorgen dat mensen weer van het voetbal kunnen genieten en dat wij als voetballers een voorbeeldrol kunnen vervullen om de mensen te steunen die zo sterk zijn geweest. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.” Rakitic geeft aan zich bevoorrecht te voelen: “Ik weet niet of wij de maatschappij iets verschuldigd zijn, maar het is wel zo dat wij eens status hebben gekregen die ver boven het gemiddelde ligt. Ik besteed veel aandacht aan de fans en ik zie alle inspanningen die zij leveren in het stadion en thuis voor de tv. Ze wachten ons op bij de uitgang van de stadions, na de training of op het vliegveld. Als ik op die momenten een kind met mijn shirt zie, denk ik aan alle moeite die de ouders gedaan moeten hebben om dat shirt te kopen.”

“Daarom denk ik dat we ons goed voor moeten bereiden, moeten proberen om de risico’s zo klein mogelijk te maken en via het voetbal de liefde die onze fans ons geven terug moeten geven”, gaat hij verder. Rakitic weet dat er waarschijnlijk geen supporters in het stadion aanwezig zullen zijn als het voetbal terugkeert: “Dat wordt erg moeilijk en raar voor ons. Maar ik wil de fans graag vertellen dat wij gemotiveerder dan ooit zullen zijn. We weten dat ze thuis zitten met dezelfde passie als altijd en wij zullen hen niet teleurstellen. Samen vinden we de kracht om hieruit te komen en we zullen de steun van de mensen thuis zeker voelen.”