‘Ze doen alles om Huntelaar binnen te halen, daar zou ik hem nog wel zien’

Het is nog onduidelijk of Klaas-Jan Huntelaar volgend seizoen voor Ajax uitkomt. De 36-jarige aanvaller, wiens aflopende contract formeel is opgezegd, kan een nieuwe verbintenis ondertekenen, maar volgens De Telegraaf moet hij dan wel een flink gedeelte van zijn salaris inleveren. SC Heerenveen zou achter de schermen druk bezig zijn met het terughalen van Huntelaar, die eerder in zijn loopbaan al enige tijd uitkwam voor de Friezen.

"Heerenveen doet er alles aan om hem binnen te hengelen", stelt Ajax-watcher Marco Timmer in een analyse voor Voetbal International. "Daar heeft hij een prachtige periode gehad. Daar zou ik hem nog wel zien, maar het is de vraag wat hij zelf wil, maar ik denk dat hij door wil gaan." Huntelaar kwam in zijn eerste periode voor Heerenveen tot 39 doelpunten in 60 wedstrijden. In de winterstop van het seizoen 2005/06 volgde een transfer richting Ajax.

Timmer denkt dat Huntelaar nog minstens een jaar door wil gaan, maar twijfelt eraan of dat bij Ajax zal zijn. "De vraag is wat er met hem gaat gebeuren. Huntelaar wil zelf nog wel een jaar door, heb ik het idee. Ik kan me voorstellen dat je niet op deze manier in coronatijd afscheid wil nemen van een prachtige carrière." Mocht Huntelaar Ajax daadwerkelijk verlaten, dan is dat volgens Timmer voor een ‘aanvallend ingestelde club’. "Hij komt uit de Achterhoek en De Graafschap wordt dan genoemd. Maar stel dat ze alsnog in de Eredivisie gaan uitkomen, dan zal De Graafschap op eigen helft spelen en dan heb je niet zoveel aan Huntelaar die steeds veertig of vijftig meter moet overbruggen."

In de optiek van Timmer kan de routinier nog wel even mee op topniveau. "Ik zie nog steeds een gedreven Huntelaar, dat vind ik prachtig om te zien. Hij is nog hartstikke fit en brengt op het veld nog net zoveel energie als in zijn jongste jaren. Maar Ajax beschikt ook over talent dat er achter zit. Lassina Traoré krijgt steeds meer minuten en je hebt ook nog Brian Brobbey en Danilo. Erik ten Hag kan eventueel ook nog met Dusan Tadic in de spits spelen. Met Antony heeft hij straks meer mogelijkheden, want ik verwacht dat David Neres blijft."