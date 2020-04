Pardew reageert op ‘totale onzin’: ‘De verdachtmaking alleen al doet me pijn’

Alan Pardew zal in ieder geval géén bonus van 100.000 pond opstrijken bij ADO Den Haag, zo benadrukt de Engelse trainer zaterdagavond. Engelse media berichtten eerder op de avond dat Pardew recht op dat bedrag had, omdat ADO als gevolg van een KNVB-besluit in de Eredivisie blijft. "Totale onzin", laat de Brit weten aan Voetbal International. Eerder liet ADO al weten aan Voetbalzone dat de bonus van een ton 'klinkklare onzin' is.

Toch is er wel degelijk een bonus opgenomen in het contract van Pardew bij ADO. "Het klopt dat ik recht heb op een bonus als ik de club in de Eredivisie had gehouden", zegt de manager. "ADO Den Haag ís safe, maar vanwege een andere reden. Formeel kan ik misschien aanspraak maken op dat extraatje, maar je dacht toch niet dat ik dat van plan was, in deze tijd en onder deze omstandigheden? De verdachtmaking alleen al doet me pijn."

Pardew benadrukt dat hij geen geld zal aannemen van ADO Den Haag. "Ik moet er mijn contract op naslaan, maar als ik een bonus krijg, wil ik 'm niet eens hebben. Dan geef ik 'm terug aan de club, met het verzoek er iets goeds mee te doen. Wat mij betreft gaat dat geld dan naar de gezondheidszorg in Den Haag." De oefenmeester zegt opgelucht te zijn door de beslissing van de KNVB.

"Maar ik vind dat als je het op deze manier redt, je niet te hoog van de toren moet blazen. We hebben geluk gehad en moeten onze zegeningen tellen. Tegelijkertijd vind ik het wel een terechte beslissing. Er waren nog acht wedstrijden te spelen en zo lang er een kans is op directe handhaving, mag je die een club niet ontnemen." ADO stond zeven punten achter op Fortuna Sittard en zou in de eerstvolgende speelronde de Limburgers treffen. "Ik zeg niet dat we alles hadden gewonnen, maar ik proefde voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard die werd afgelast, wel veel zelfvertrouwen. Of beter gezegd, vastberadenheid. Wij dachten echt dat we het konden gaan redden, alleen zullen we nooit weten of dat zou zijn gelukt."

Het contract van Pardew in het Cars Jeans Stadion loopt in juli af en de Engelsman weet nog niet of dat verlengd zal worden. "We moeten nog praten met het bestuur en directeur Mohammed Hamdi. Allemaal zullen we evalueren wat er de afgelopen maanden is gebeurd en op basis daarvan conclusies trekken. Ik ben blij dat ik dit avontuur ben aangegaan. Het was niet makkelijk halverwege in te stappen en in de winterwindow de selectie te versterken. Maar toch heb ik elke dag genoten in Den Haag en al die ervaringen hebben ook mij wijzer gemaakt. Hoe de toekomst eruitziet, is iets voor morgen. Laten we eerst met z'n allen gezond en op een goede manier de coronacrisis overwinnen."