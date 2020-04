ADO Den Haag ontkent ‘klinkklare onzin’ over trainer Alan Pardew

ADO Den Haag ontkent met klem dat Alan Pardew een bonus van 100.000 pond opstrijkt omdat de club in de Eredivisie blijft. Zaterdagavond maakte The Mirror melding van een vermeende bonus voor de trainer van ADO, die uitbetaald zou moeten worden omdat de club als gevolg van het besluit van de KNVB niet degradeert. "Pertinent onjuist, klinkklare onzin", zo laten de Hagenaars weten in een korte reactie aan Voetbalzone. De club zegt dat 'een bonus van een ton voor Pardew absoluut niet aan de orde is'.

ADO haalde Pardew op 24 december vorig jaar binnen als opvolger van Alfons Groenendijk, die vanwege de tegenvallende prestaties ontslag had genomen bij de club. De samenwerking tussen Pardew en de Hagenaars werd geen onverdeeld succes: de Britse coach won bij zijn debuut in januari nog van RKC Waalwijk (2-0), maar wist de zeven daaropvolgende Eredivisie-duels geen enkele keer te winnen en kwam in totaal op zes punten uit acht wedstrijden.

The Mirror weet te melden dat Pardew bij zijn aanstelling een bonus liet opnemen van 100.000 pond als hij ADO in de Eredivisie zou houden. De Hagenaars staan in de competitie zeven punten onder nummer zestien Fortuna Sittard en leken af te stevenen op degradatie, maar het KNVB-bestuur besloot vrijdag dat er als gevolg van de coronacrisis géén promotie en degradatie plaatsvindt. Pardew houdt volgens de tabloid recht op zijn bonus, maar volgens ADO bestaat die bonus niet.

De verwachting is dat Pardew volgend seizoen niet meer voor de groep staat bij ADO Den Haag. De voormalig manager van Newcastle United, Crystal Palace en West Ham United ligt vast tot 30 juni en de kans is klein dat de Eredivisionist en de 58-jarige Engelsman hun samenwerking gaan verlengen.