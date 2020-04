Vieri voorspelt recordtransfer van ‘misschien wel 300 miljoen euro’

Borussia Dortmund beschikt volgens Christian Vieri met Erling Haaland over de beste spits ter wereld. Hoewel de Noorse aanvaller pas negentien jaar oud is, is er volgens de oud-international geen spits op aarde die zijn niveau kan aantikken. Vieri, voormalig spits van onder meer Juventus, Internazionale en AC Milan, denkt bovendien dat Haaland de duurste voetballer aller tijden wordt.

Haaland werd dit seizoen bekend bij het grote publiek. Hij scoorde aan de lopende band voor Red Bull Salzburg, waarna hij in januari werd weggekocht door Borussia Dortmund. Het toptalent had diverse aanbiedingen op zak en kon ook naar Manchester United, maar koos voor een verhuizing naar de Bundesliga. In het shirt van Dortmund zette hij zijn goede vorm door en was hij in elf wedstrijden in alle competities goed voor twaalf doelpunten. Vieri is diep onder de indruk van de prestaties van Haaland en denkt dat de Noor de geschiedenisboeken al ingaan als de duurste voetballer ooit.

Paris Saint-Germain betaalde in 2017 een recordbedrag van 222 miljoen euro aan Barcelona voor Neymar, maar Vieri verwacht dat een club op een dag een veel hoger bedrag voor Haaland zal betalen. “Haaland is verreweg de sterkste en hij heeft er goed aan gedaan om voor Borussia Dortmund te kiezen”, aldus de Italiaan in gesprek met Corriere della Sera. “Dat is de beste club om zijn talent te ontwikkelen. In een paar jaar gaat hij naar een grote club voor tweehonderd miljoen, misschien wel driehonderd miljoen euro.”

De voormalig international droeg zelf de shirts van onder meer Juventus, Atlético Madrid, Lazio en Atalanta. Tussen 1999 en 2005 verdedigde hij de clubkleuren van Internazionale en stond in zijn eerste drie seizoenen in het Giuseppe Meazza naast Ronaldo, wie hij ziet als de beste spits ooit. “De beste spits ter wereld was O Fenomeno (Ronaldo, red.). Hij was niet van deze wereld. We hebben samen drie fantastische jaren gehad. Hij rende sneller met de bal aan de voet dan een verdediger zonder.”