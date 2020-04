Liverpool-spelers ‘in shock’ na Chelsea-deal: ‘We konden het niet geloven’

Fernando Torres maakte in januari 2011 voor bijna zestig miljoen euro de overstap van Liverpool naar Chelsea. De Spanjaard wist op Stamford Bridge niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en ging de geschiedenisboeken in als een van de grootste miskopen van the Blues ooit. Jamie Carragher begrijpt er nog altijd niets van dat Chelsea zoveel geld voor de spits betaalde, omdat hij in zijn laatste seizoen op Anfield weinig potten wist te breken.

Torres ging in 2007 van Atlético Madrid naar Liverpool en begon voortvarend op Anfield. In zijn eerste seizoen scoorde hij 24 keer en in totaal kwam hij uit op 65 goals in 102 wedstrijden. Echter, in zijn laatste seizoen kwam de klad erin en haalde hij geen hoge cijfers meer. Hoewel hij uit vorm was, besloot Chelsea Torres in 2011 voor omgerekend 58,5 miljoen euro aan te trekken. In het restant van het seizoen scoorde hij slechts een keer voor zijn nieuwe club. Toen hij Chelsea in 2015 verliet, deed hij dat met in totaal 20 doelpunten in 110 wedstrijden.

De Engelse media spraken over een miskoop en Carragher is het daar volledig mee eens. “Ik kon het niet geloven”, zegt de oud-voetballer tegen Sky Sports. “Ik wist dat we Chelsea hadden gefopt. Voor een periode van achttien maanden was hij bij Liverpool de beste spits ter wereld. Hij had een geweldige reeks tegen Chelsea en ik denk dat dat in het hoofd van de clubeigenaar is blijven hangen. Torres kende bij ons een slechte periode, maar scoorde in een wedstrijd twee keer tegen Chelsea. Ik denk dat ze toen hebben besloten dat als januari zou aanbreken, ze Torres zouden halen.”

“Vijftig miljoen pond was in die periode een ongekend bedrag. We waren allemaal in shock. We konden niet geloven dat we hem voor dat bedrag hadden verkocht”, aldus Carragher. “Maar wij deden uiteindelijk ongeveer hetzelfde, want we kochten Andy Carroll voor veertig miljoen.” De Engelse spits was kwam in het shirt van Liverpool in twee seizoenen niet verder dan zes doelpunten in de competitie. Hij vertrok uiteindelijk voor 17,5 miljoen euro naar West Ham United.