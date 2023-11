Shaqueel van Persie scoort bij debuut in Youth League bijna met prachtige omhaal

Dinsdag, 28 november 2023 om 16:10 • Siep Engelen • Laatste update: 17:19

Feyenoord Onder 19 heeft zijn eerste nederlaag in de UEFA Youth League geleden. De beloften van Atlético Madrid, onder leiding van voormalig topspits Fernando Torres, waren met 0-1 te sterk voor de ploeg van voormalig topspits Robin van Persie. Een Spaans doelpunt hing eigenlijk de gehele wedstrijd in de lucht en viel uiteindelijk tien minuten voor tijd. Invaller Iker Luque was de gevierde man aan de kant van de Madrilenen met de winnende goal.

Atlético begon sterk aan de wedstrijd. De Spanjaarden waren fel in de duels en zetten hoog druk, wat na een minuut of zeven resulteerde in de eerste grote kans. De inzet werd echter knap gekeerd door Feyenoord-doelman Ismail Ka.

???? ??????... ?? De Madrilenen komen op 0-1 via Iker Luque ???? ?? UEFA Youth League: Feyenoord - Atlético Madrid ?? Nu live! ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #UYL #FEYATM pic.twitter.com/E4GxuY8sKd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2023

Ook na de eerste waarschuwing van Atlético kwamen de Rotterdammers niet echt beter in de wedstrijd. De bezoekers waren simpelweg de betere ploeg. De ploeg van Robin van Persie was slordig in balbezit en leidden zelf enige kansen van Atlético in. Na ruim een half uur was het de paal die bij een schot van Julio Díaz een achterstand voor Feyenoord voorkwam.

Tot aan de rust bleef Feyenoord slordig in de opbouw en mocht het blij zijn dat het met een gelijke stand de rust in kon gaan. Daar liep het tegen een volgende teleurstelling aan. Sterkhouder Gjivai Zechiël bleef geblesseerd achter in de kleedkamer en werd in de tweede helft vervangen door Ayoub Ouarghi.

Na een klein uur zorgde coach Van Persie voor een mooi moment. Hij liet zijn zoon Shaqueel debuteren in de Onder 19 van Feyenoord. Ook bracht hij Jaden Slory, die in de uitwedstrijd tegen Atlético (1-2 winst) nog goed was voor de winnende goal, in de ploeg.

Ook in de tweede helft bleef Feyenoord het moeilijk hebben met de fysiek sterke Madrilenen. Na een uur diende de volgende kans zich aan. David Muñoz trof na een sterke actie via de rug van Djomar Giersthove de lat. Bij deze kans raakte doelman Ka geblesseerd. Hij moest de strijd staken en werd vervangen door tweede doelman Matéo Husselin.

In de loop van de tweede helft zetten de Spanjaarden nog een extra streep onder hun fysieke spel. In tien minuten tijd trok de Belgische scheidsrechter zes gele kaarten, waarvan vier voor Atlético.

In minuut 82 gebeurde dan toch wat de hele wedstrijd al in de lucht hing: de 0-1 voor Atlético Madrid. Invaller Iker Luque werd de gevierde man en bezorgde Feyenoord de eerste nederlaag in de Youth League.

In de slotfase kon Feyenoord geen echte doorbraak meer forceren, maar kwam het één keer heel dicht bij een doelpunt. Shaqueel van Persie probeerde het met een halve omhaal, maar zijn inzet vloog net langs het doel.

Van Persie Junior tout proche d'égaliser sur un but que n'aurait pas renié son père, qui est aussi son coach avec Feyenoord pic.twitter.com/Dg8vFH2lS0 — Garyncha ?? (@Garyncha89) November 28, 2023

Feyenoord zakt door de nederlaag naar de tweede plek in de poule, achter Atlético. Overwintering komt echter niet in gevaar voor Feyenoord: Celtic en Lazio staan op een dusdanige achterstand dat zij de Rotterdammers niet meer kunnen inhalen. De laatste poulewedstrijd werkt Feyenoord af in Schotland tegen Celtic.