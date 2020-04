Ronald de Boer doet gevoelige, eerlijke uitspraak: ‘Ze verdienen de titel’

Premier Mark Rutte maakte dinsdag duidelijk dat er tot minimaal 1 september geen profvoetbal wordt gespeeld in Nederland. Ronald de Boer is niet verrast door het besluit van de regering. "Dit hing al een tijdje in de lucht. Het was een lastig besluit voor de minister-president, maar hij wilde geen risico's nemen", legt de oud-international uit aan de Schotse versie van the Sun.

De oud-speler van Glasgow Rangers weet dat er nog veel onduidelijkheid heerst over het coronavirus in de wereld. "Er is een kans dat het virus aan een tweede golf begint. Je kan dan geen risico's nemen", stelt De Boer. "De tijd zal het leren of het een juiste beslissing was, maar dit is in ieder geval beter dan te vroeg de teugels weer laten vieren, met als gevolg een tweede golf. Dan heb je een groter probleem."

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

De Boer prijst het besluit van de regering en hoopt op navolging in Europa. "Ik hoop dat meer landen volgen. Je kan niet zeggen dat je volgende week weer alles opengooit en dan weer de week erna. Je kan niet steeds de datum opschuiven. Je wilt zekerheid en dat geeft de Nederlandse regering. Ze houden hun oren en ogen open. Ze hebben naar de toekomst gekeken. Nu kan iedereen zich focussen op een herstart in september."

Celtic ligt in Schotland ver voor op Rangers FC, terwijl in Nederland koploper Ajax qua punten op gelijke hoogte staat met nummer twee AZ. De Boer weet dat er zowel in Schotland als in Nederland knopen moeten worden doorgehakt. "Natuurlijk zijn er dan partijen die het er niet mee eens zijn. Rangers FC wil ook niet zien dat Celtic de titel krijgt. Maar je moet wel een winnaar aanwijzen."

"Ik denk niet dat Ajax het verdient om tot kampioen gekroond te worden, aangezien het seizoen nog niet voorbij is", vervolgt de analist. "Maar er moet wel worden bepaald wie de plekken in de Champions League en Europa League krijgen. Ik zou graag zien dat Rangers FC de competitie weer gaat winnen, maar je moet objectief zijn. Celtic heeft een ruime voorsprong, net als Liverpool in Engeland. Ze verdienen de titel. Als je een winnaar moet aanwijzen, dan is het zowel Celtic als Liverpool."