‘Overbodige’ aanvaller laat zich niet wegjagen bij Barça: ‘Ik blijf zeker hier’

Martin Braithwaite is niet van plan om Barcelona na een half jaar alweer te verlaten. Diverse Spaanse media speculeren op een vroegtijdig vertrek van de Deense aanvaller, nu de ziekenboeg bij de Catalanen aan het leeglopen is. Braithwaite, die pas sinds februari onder contract staat bij Barça, wil daar echter niets van weten. "Ik ga zelfs langer blijven dan de vierenhalf jaar waarvoor ik getekend heb", aldus de vleugelspits tegenover ESPN.

Barcelona maakte gebruik van een speciale regel van de Spaanse voetbalbond, die het bij een langdurige blessure van een speler mogelijk maakt middenin het seizoen een vervanger aan te trekken. Omdat Ousmane Dembélé door een afgescheurde hamstring dit seizoen niet meer in actie kon komen, telde Barça achttien miljoen euro neer om Braitwaithe weg te kapen bij CD Léganes. "De club zei me dat dit een once in a lifetime kans was die ik met beide handen moest aangrijpen", aldus de 28-jarige buitenspeler. "Ze waren niet blij dat ze geen vervanger voor me konden halen, wat ik begrijp, maar ze waren toch heel, heel netjes bij mijn afscheid."

Braithwaite kwam tot drie optredens voor Barcelona, totdat het coronavirus het voetbal platlegde. Inmiddels is Luis Suárez op de weg terug van zijn knieblessure en werkt Barça bovendien volgens hardnekkige geruchten aan de komst van Lautaro Martínez van Internazionale én Paris Saint-Germain-ster Neymar. Toch is Braithwaite niet bang om na de crisis overbodig te worden. "Ik ben ervan overtuigd dat ik hier lang zal blijven."

"Ik wil gewoon doorgaan, spelen, genieten en prijzen winnen met dit team", zegt de ambitieuze Scandinaviër. "Als ik naar Barcelona kijk, denk ik aan al die legendarische spelers die hier gespeeld hebben. Het is nu mijn doel om straks te kunnen zeggen dat ik in een van de beste Barcelona-teams van deze generatie heb gezeten. Ik wil dat mensen later terugkijken en zeggen: ja, dat was een van de beste Barcelona-teams aller tijden. Dat is een enorme motivatie voor mij."