‘PSV legt derde bod neer in Engeland na miljoenenaanbiedingen'

PSV wil komende transferperiode met een derde bod toeslaan bij Crystal Palace inzake Patrick van Aanholt, zo schrijven Engelse media. Het Eindhovens Dagblad meldde reeds dat de Eindhovense club interesse heeft in de linksback, maar nu luidt het verhaal dat PSV zeker een bod gaat uitbrengen. De eerste twee aanbiedingen van PSV in een eerder stadium werden geweigerd.

Afgelopen januari probeerden de Eindhovenaren de 29-jarige back al te strikken. Eerst bood PSV een bedrag van circa 4,8 miljoen euro en het tweede bod liep op tot een maximumbedrag van ongeveer 8,7 miljoen euro, zo klinkt het. Ondanks de mislukte pogingen gaat de Nederlandse topclub komende zomer wederom een poging wagen de Oranje-international te strikken.

Van Aanholt ligt momenteel tot medio 2021 vast bij the Eagles, die naar verluidt graag willen verlengen met de vleugelverdediger. Manager Roy Hodgson is fan van de back en ziet hem graag een nieuwe verbintenis tekenen. PSV wil echter profiteren van de penibele contractsituatie in Londen en Van Aanholt halen, waarbij Crystal Palace nog een transfersom kan ontvangen. Het is afwachten in hoeverre de berichtgeving accuraat is, daar ook PSV te maken heeft met de financiële gevolgen van de coronacrisis.

PSV ziet in Van Aanholt de opvolger van de gehuurde Ricardo Rodriguez, die waarschijnlijk terugkeert naar AC Milan. Het Eindhovens Dagblad gaf zondag aan dat naast PSV ook Paris Saint-Germain zaken zou kunnen doen met Crystal Palace. Van Aanholt is bij de Franse grootmacht in beeld als potentiële opvolger van Layvin Kurzawa, die over een aflopend contract beschikt.