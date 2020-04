Hervatting Bundesliga lijkt nabij: Duitse voetbalbond prikt exacte datum

Duitsland maakt zich op voor de hervatting van de Bundesliga en 2. Bundesliga. De ministers van zowel de deelstaat Beieren als Noordrijn-Westfalen zijn het erover eens dat de Duitse voetbalcompetities over minder dan twee weken, op zaterdag 9 mei, hervat kunnen worden. Alleen het Duitse Ministerie van Volksgezondheid kan het plan nog dwarsbomen.

Terwijl de Nederlandse regering het profvoetbal tot minimaal 1 juni heeft stilgelegd, klinken in Duitsland andere geluiden. De Duitse voetbalbond (DFL) heeft een conceptplan gepresenteerd, waarin 9 mei als hervattingsdatum wordt genoemd. "Er is een mogelijkheid om over twee weken weer wedstrijden zonder toeschouwers te spelen", zo zegt Markus Söder, de premier van deelstaat Noordrijn-Westfalen tegenover BILD.

Toch is Söder voorzichtig in zijn uitlatingen. "We balanceren op een dun koord. We moeten ervoor waken dat we niet te lichtzinnig met de situatie omgaan. Wedstrijden met publiek zijn in elk geval volstrekt ondenkbaar en duels zonder publiek zijn ook nog allerminst zeker. Het is duidelijk dat een weekend met voetbal veel dragelijker is dan een weekend zonder voetbal, maar ik wil graag dat het Ministerie van Volksgezondheid er nog een keer naar kijkt", besluit de politicus.

Christian Seifert, vice-president van de Duitse voetbalbond, voelt het vertrouwen vanuit de politiek om het voetbal weer op te mogen starten. "De signalen vanuit de politiek zijn positief. Dit geeft de Bundesliga en 2. Bundesliga belangrijk perspectief", aldus de bestuurder, die niet te hard van stapel wil lopen. "We moeten ons nu als rolmodel gedragen als het gaat om hygiënemaatregelen en de omgang met sociale contacten. Het is belangrijk om gedisciplineerd te zijn, niet alleen voor de clubs, maar ook voor de fans."

Ook Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, is hoopvol gestemd. "De verklaringen van de premiers van Beieren en Noordrijn-Westfalen zijn een zeer positief signaal richting de hervatting van de competities", aldus de oud-voetballer. "Het is belangrijk dat we op een voorbeeldige en zeer serieuze manier omgaan met de wettelijke en medische eisen van politici om het gezondheidsrisico te minimaliseren. Ik dank het management van de DFL met Christian Seifert aan de top voor een uitstekend concept dat rekening houdt met de organisatorische en medische aspecten."