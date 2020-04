Fàbregas wijst Real Madrid-doelwit aan als ideale opvolger van Messi

Cesc Fàbregas is er heilig van overtuigd dat Lionel Messi zijn loopbaan afsluit bij Barcelona, ondanks de recente geruchten in verschillende buitenlandse media over een transfer naar Manchester City of Internazionale. De middenvelder van AS Monaco speelde in totaal drie seizoenen samen met Messi in het Camp Nou en de onderlinge band tussen het tweetal is enkele jaren nog steeds zeer hecht.

"Ik heb regelmatig contact met Messi en het is altijd zijn idee geweest om zijn carrière bij Barcelona te beëindigen", zo stelt Fàbregas in een interview met Cadena COPE. "Binnen een club kunnen veel dingen gebeuren, maar ik heb het volste vertrouwen dat Messi afsluit als speler van Barcelona." Messi, die in 2004 zijn debuut maakte, ligt bij de Catalaanse grootmacht nog vast tot medio 2021, met een vermeende ontsnappingsclausule van 700 miljoen euro. Verschillende Spaanse media wisten echter te melden dat de aanvaller zijn contract deze zomer eenzijdig kan opzeggen. Met deze bepaling wil Messi naar verluidt invloed houden op het transferbeleid, omdat hij wil dat Barcelona ten koste van alles behouden blijft voor de absolute top.

Mochten Messi en Cristiano Ronaldo ook een gegeven moment hun loopbaan afsluiten, dan weet Fàbregas wel wie de komende jaren het internationale toneel kan gaan domineren. "Cristiano is 35 en Lionel 33 (in juni van dit jaar red.), ze worden er niet jonger op. Barcelona zou Kylian Mbappé moeten halen. Hij is jong, talentvol, toegewijd en heeft de juiste mentaliteit. Hij kan dan nog minstens tien jaar op topniveau mee." Mbappé heeft bij Fàbregas een streepje voor op spelers als Neymar en Erling Braut Haaland. "Qua talent, scorend vermogen en snelheid doet Mbappé me aan Thierry Henry denken." Mbappé, die bij Paris Saint-Germain nog ruim twee jaar vastligt, is in de Spaanse media ook al verschillende keren genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid.

Fàbregas speelde bij Arsenal jarenlang samen met Henry en kent de sterke punten van de oud-aanvaller uit Frankrijk dus bijzonder goed. "Ik heb hem mogen aanschouwen toen ik achter hem speelde als middenvelder en het was altijd geweldig hoe hij de ruimte benutte als je een lange pass op hem gaf", zo besluit de ex-middenvelder van onder meer Arsenal en Chelsea. Fàbregas, die enkele jaren geleden al een keer werd gelinkt aan Real Madrid, sluit niet bij voorbaat uit dat hij ooit nog eens voor de Koninklijke. De Spanjaard beseft echter ook dat het op 32-jarige leeftijd een moeilijke kwestie lijkt te zijn. "Zeg nooit ‘nooit’. Als speler is die optie er wellicht niet meer, maar misschien als trainer wel. Als coach kun je maar zo bij dertig clubs werkzaam zijn geweest. De contracten van spelers zijn doorgaans langer en als trainer kun je na twee dagen alweer ontslagen worden."