Hoffenheim lijnrecht tegenover Bayern: ‘Ik heb geen woorden voor dit gedrag’

Alexander Rosen, sportief directeur van TSG Hoffenheim, heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Bayern München inzake de overstap van Armindo Sieb. De zeventienjarige spits onderging deze week een medische keuring bij de Duitse grootmacht, maar deed dat volgens Rosen zonder toestemming van Hoffenheim. De handelswijze is tegen het zere been van Hoffenheim.

Sieb onderging donderdag met succes de medische keuring bij de Bundesliga-koploper en vertrekt transfervrij bij Hoffenheim. Rosen baalt van het vertrek van de Duitse jeugdinternational en benadrukt in gesprek met Sport1 dat het talent geen toestemming heeft gekregen om zich te laten keuren bij Bayern. Hij baalt stevig van de gang van zaken: “Het wekt irritatie als een speler naar München wordt gehaald voor een medische keuring, terwijl dat niet in goed overleg met ons is gegaan. In de tijd van het coronavirus, dat veel beperkingen en uitdagingen met zich meebengt, heb ik simpelweg geen woorden voor dit gedrag.”

Volgens Sport1 heeft Bayern Hoffenheim wel degelijk geïnformeerd. Op dinsdag liet de club uit Beieren weten dat de keuring twee dagen later plaats zou vinden. Hoffenheim gaf daar echter geen toestemming voor. Sieb heeft een krachttraining bij Hoffenheim laten schieten om zijn medische keuring te voltooien. Naar verluidt informeerde hij zijn huidige club was nadat hij naar München was afgereisd. Hoewel Rosen baalt van het vertrek van Sieb, neemt hij het talent niets kwalijk. “Het doet pijn dat de jongen en zijn zaakwaarnemer voor een andere aanbieding hebben gekozen. Maar we moeten zijn besluit respecteren.”

Sieb wordt gezien als een van de meest veelbelovende talenten op de Duitse velden. Hij kwam op veertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van RB Leipzig terecht en vertrok al snel naar Hoffenheim. Dit seizoen komt hij uit in Hoffenheim Onder-17 en voordat de competities werden stopgezet door de coronacrisis, was hij in vijftien wedstrijden tien keer trefzeker. Zijn contract bij Hoffenheim loopt na dit seizoen af, waardoor Bayern geen transfersom hoeft te betalen.