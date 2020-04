‘Grootmachten vechten om ’Dutch wonderkid‘ Lamare Bogarde (16)’

Tottenham Hotspur aast op Lamare Bogarde, zo claimt Football Insider maandag. De Engelse club houdt al geruime tijd de verrichtingen van de zestienjarige centrale verdediger annex middenvelder bij Feyenoord in de gaten. Scouts van the Spurs zijn naar verluidt diep onder de indruk van de neef van oud-international Winston Bogarde.

De scouts van Tottenham zien 'immens veel potentie' bij Bogarde en leverden lovende rapporten in over zijn optredens als centrale verdediger bij Feyenoord en de jeugd van Oranje. Tottenham is echter niet de enige gegadigde voor de Dutch wonderkid. Ook Borussia Dortmund, Schalke 04, Juventus en AC Milan zien een grote toekomst weggelegd voor de tiener.

Tottenham wacht in eerste instantie af hoe de huidige voetbaljaargang zich ontwikkelt inzake de uitbraak van het coronavirus. De Engelse club zal voorlopig geen miljoenenbedragen op tafel leggen, maar de komst van de 'relatief goedkope' Bogarde kan wel doorgang vinden. Mogelijk verkast de jeugdinternational in de komende maanden al naar Londen.

Het is niet de eerste keer dat Bogarde wordt gelinkt aan een buitenlandse club. Vorig jaar werd de jongeling in verband gebracht met het Duitse TSG Hoffenheim, de club waar zijn broer Melayro Bogarde actief is. De zeventienjarige verdediger verliet de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2018. Bogarde ligt tot medio 2021 vast bij de Bundesliga-club.