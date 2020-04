Verbeek vol verbazing op Schiphol na reis van 34 uur: ‘Dat is wel apart’

Gertjan Verbeek keerde deze week terug uit Australië nadat de competitie was stopgezet vanwege het coronavirus en hij geen salaris meer kreeg van zijn club Adelaide United. De trainer kwam niet in aanmerking voor de door de Nederlandse overheid georganiseerde repatriëringsvlucht voor gestrande landgenoten omdat een expat was, daar hij woonde en werkte in Australië. Hij moest zelf een commerciële vlucht boeken en na een reis van 34 uur kwam hij donderdag aan in Nederland. Aangekomen op Schiphol was hij met stomheid geslagen, zo laat hij weten aan Voetbal International.

Verbeek vloog via Doha, het enige vliegveld vanwaar hij nog en aansluitende vlucht naar Nederland kon boeken. “Dat vliegveld zou in ieder tot 15 april open blijven, daarna wist men het nog niet. Dus we moesten snel handelen”, aldus Verbeek, die zich tijdens zijn terugreis volop verbaasde. “Tussen Adelaide en Melbourne zaten alle passagiers al redelijk dicht op elkaar. Tussen Melbourne en Doha zat ons toestel zelfs tjokvol. Dus dan moet je maar hopen dat er niet iemand met dat virus toevallig om je heen zit.”

De ex-trainer van onder meer AZ en Feyenoord probeerde het contact met andere mensen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. “Op het vliegveld van Doha zaten mensen dicht op elkaar te tafelen in een eettentje en schoven ze aan in de rij voor broodjes. Wij deden dat niet, bleven zoveel mogelijk uit de drukte. Eenmaal op Schiphol konden we doorlopen zonder extra controles of informatie. Dat is wel apart, als je weet hoezeer iedereen bezig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan...”

Verbeek heeft veel spullen moeten achterlaten in Australië. "Ik ben met dertig kilo gekomen en weer met dertig kilo gegaan. Heel veel hebben we weggegeven. Kleding, huisraad. De Harley Davidson die ik in Adelaide heb gekocht, staat daar nu weer in de verkoop", aldus de trainer. "Onze huur heb ik opgezegd. Ik blijf niet 650 dollar per maand betalen als ik in Nederland zit. Als ik nog terugkeer naar Australië, dan zal ik in eerste instantie alleen gaan. Dan vind ik wel ergens een bed and breakfast."