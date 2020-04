Piet de Visser looft aankopen van Ajax: ‘Dat wordt een topper’

Piet de Visser verheugt zich op het toekomstige Ajax, dat al twee jonge Brazilianen vastlegde voor het nieuwe seizoen. De twintigjarige Antony en de twee jaar jongere Giovanni zijn voor de meest bekende scout van Nederland geen onbekenden. De Visser, die op 85-jarige leeftijd nog altijd Chelsea en soms ook andere clubs op spelers wijst, is al jaren onder de indruk van de twee talenten uit Brazilië. “Antony, dat wordt een topper!”

“Ik heb hem al jarenlang hoog zitten. Op zijn zestiende zag ik hem voor het eerst spelen, in Brazilië Onder-17”, vertelt De Visser in gesprek met Voetbal International. “Ik was meteen van hem onder de indruk. Prachtige, technische voetballer. Je kunt hem niet vergelijken met David Neres of Hakim Ziyech, hij heeft echt een eigen stijl. Een heel goede, korte dribbel, veel snelheid, een prachtige trap.”

De Visser vindt Antony nog wel ‘erg speels’ en stelt dat de Braziliaan, die voor 15,75 miljoen tot 21,75 miljoen euro is overgenomen van Sao Paulo, zich op dat vlak echt zal moeten aanpassen. “Voor zijn capaciteiten komt hij tot veel te weinig doelpunten en assists. Hij moet directer worden in zijn spel, daar moet hij hard aan gaan werken. Ajax is voor hem een uitstekende eerste stap in Europa”, stelt de voormalig scout van PSV.

Ook Giovanni, voor een half miljoen euro van Santos overgenomen, kan De Visser behoorlijk bekoren. “Fan-tas-ti-sche speler. Ben ik ook helemaal gek van. Hem zag ik op zijn veertiende al voetballen, als jeugdinternational. Hij is jonger dan Antony en nu nog niet zo ver, maar kan wel verder komen. Hij heeft wél die directheid in zijn spel. Als hij dribbelt, dan eindigt dat in een assist of een schot. Ik heb hem zulke goede wedstrijden zien spelen. Ik verbaas me er eerlijk gezegd over dat Ajax hem heeft kunnen pakken. Geweldige zet. Ik blijf hem héél goed volgen, reken maar.”

Het lijdt geen twijfel dat De Visser zijn bevindingen over Antony en Giovanni bij Chelsea-eigenaar Roman Abramovich heeft neergelegd. Daar mag hij echter niet over uit de school klappen, hoe enthousiast hij ook over het tweetal is. “Daar is Roman niet blij mee. Hij wil niet in de pers, het liefst helemaal niet genoemd worden. Als ik verklap dat Chelsea interesse heeft in een speler, geeft hij me een penalty. Dat is me al eens overkomen. Nou kan ik best een paar penalty’s overleven, maar ik houd me graag aan de afspraken.”