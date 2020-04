VI verwacht vertrek van twee basisspelers bij Ajax: ‘Die kans is heel groot’

Behalve Hakim Ziyech zullen ook doelman André Onana en linksback Nicolás Tagliafico nog vertrekken bij Ajax, zo is de verwachting van Voetbal International. Volgens journalist Marco Timmer van het weekblad zal door de uitbraak van het coronavirus een totale 'leegloop' in Amsterdam wél uitblijven. "Door de coronacrisis is de verwachting wel dat de transfermarkt een beetje op zijn gat zal liggen", aldus Timmer.

Ajax verkocht al gedurende het lopende seizoen Ziyech aan Chelsea. "Maar iedereen verwachtte ook Donny van de Beek, David Neres, Tagliafico, Onana, misschien Sergiño Dest, en Daley Blind als er nog een keer interesse kwam ... Maar die leegloop zal wel uitblijven nu", stelt Timmer, die de coronacrisis daarvoor als reden aandraagt. "Omdat clubs niet de bedragen gaan betalen die je voor de crisis zou verwachten."

Ajax moet volgens de journalist wel degelijk rekening houden met een vertrek van Onana en Tagliafico. "Die kans is heel groot. Van hen verwacht ik wel dat ze gaan. De geluiden zijn dat Tagliafico zelfs al ergens onderdak heeft gevonden. Dat moeten we nog maar even afwachten, maar dat zal snel bekend worden, want die transfercarrousel gaat natuurlijk een keer beginnen." Onana werd de voorbije tijd voornamelijk gelinkt aan Chelsea, terwijl Tagliafico in verband werd gebracht met Tottenham Hotspur, Manchester City en ook Chelsea.

Een andere speler van Ajax, Van de Beek, wordt al tijden nadrukkelijk gevolgd door Real Madrid. Vorig jaar zomer ketste een overgang af, maar de verwachting was geruime tijd dat de Koninklijke dit jaar terug zou komen voor de middenvelder. "Bij Van de Beek is het afwachten, de vraag is: gaat Ajax vijftig à zestig miljoen euro krijgen?", zegt Timmer. "Ik heb geluiden gehoord in Spanje dat Real Madrid het niet kan verkopen om met droge ogen zestig miljoen te betalen, terwijl er in Spanje zoveel slachtoffers gevallen zijn. Ik weet dat ze bij Ajax niet zomaar niet meer Van de Beek met een rode pen hebben opgeschreven als uitgaande transfer."

Razvan Marin en Edson Alvárez, die vorig jaar overkwamen van respectievelijk Standard Luik en Club América, bevinden zich in een andere situatie bij Ajax. "Hun situatie is duidelijk: ze hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Het zijn echt héle dure aankopen geweest, 12,5 miljoen voor Marin en 15 miljoen voor Álvarez. Dat geld krijgen ze in deze situatie niet terug. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat ze niet worden verkocht, maar verhuurd, als het zicht op speeltijd bij Ajax zo blijft." Marin kwam tot nu toe slechts tot 808 speelminuten voor Ajax, Álvarez kreeg met 1.350 minuten iets meer speelgelegenheid.

"Bij Álvarez heb je nog wel een idee dat hij gaat spelen. Hij is multifunctioneel, hij kan centraal achterin en op het middenveld spelen", aldus Timmer, die weet dat Marin zich in een lastiger parket bevindt dan de Mexicaan. "Marin is echt voorbijgestreefd, ook door tal van jongelingen. Als er iemand op het middenveld moest komen, dan was het Ryan Gravenberch de laatste tijd, en niet Marin. Maar als je trainer Erik ten Hag hoort over Marin, dan is hij eigenlijk best wel positief over hem. Hij vindt hem een goede voetballer, hij heeft even de tijd nodig, maar zijn handelingssnelheid is het grootste probleem. Je moet op het middenveld van Ajax niet alleen een snelle denker zijn, maar ook snelle voeten hebben."