Van Dijk, Wijnaldum, Bergwijn steunen miljoenendonatie aan Engelse zorg

De voetballers in de Premier League maken gezamenlijk 4 miljoen pond, ruim 4,5 miljoen euro, over aan de National Health Service in Engeland, zo maken diverse spelers woensdagavond bekend. Jordan Henderson van Liverpool en Manchester United-verdediger Harry Maguire zijn voorvechters van het plan, dat gesteund wordt door diverse Nederlandse spelers uit de Engelse competitie.

Op Twitter en Instagram laten onder meer Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (beiden Liverpool), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Tim Krul (Norwich City), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) en Nathan Aké (Bournemouth) weten achter het initiatief te staan. Hoeveel spelers individueel bijdragen aan de miljoenendonatie wordt niet bekendgemaakt.

Het opgehaalde bedrag is bedoeld om ziekenhuizen te helpen in de strijd tegen het coronavirus. "Na vele en lange gesprekken met een enorme groep spelers van alle twintig Premier League-clubs hebben we ons eigen initiatief gelanceerd: #PlayersTogether. Met dit vrijwillige initiatief hopen we echt een verschil te maken", zo staat in het statement dat door verschillende spelers uit de Premier League is gepost, onder wie doelman Tim Krul van Norwich City.

"#PlayersTogether is een initiatief dat losstaat van de bijdrages van afzonderlijke clubs of de competities en dat kan helpen om de zo benodigde middelen te verkrijgen voor degenen die het nu nodig hebben", zo vervolgt de brief. "Onze gebeden en gedachten gaan uit naar iedereen die geraakt wordt door deze crisis. Door samen te blijven, komen we hier doorheen. Blijf thuis. Bescherm het gezondheidsstelsel. Red Levens."

Vorige week werd al bekend dat de clubs in de Premier League overeenkomst hebben bereikt met de spelers over tijdelijke salarisverlagingen. Clubs mogen maximaal dertig procent van de lonen van voetballers inhouden. De verwachting is dat de clubs uit de hoogste Engelse afdeling met de besparing op de salarissen 140 miljoen euro naar de lagere divisies overmaken en nog eens 23 miljoen euro in de Britse gezondheidszorg steken.