Driessen hekelt ‘weg van het geld’ door KNVB: ‘Wat moet PSV dan doen?’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het plan dat de KNVB dinsdag presenteerde om het lopende Eredivisie-seizoen vanaf half juni uit te spelen. Volgens de journalist van De Telegraaf is het maatschappelijk onverantwoord om de competitie alsnog af te maken en roept het plan voor bijvoorbeeld PSV allerlei praktische problemen op. "Het is een heilloze weg en het is de weg van het geld", aldus Driessen in een video-item voor zijn krant.

"PSV krijgt een nieuwe shirtsponsor (Puma, red.) per 1 juli. Wat moet PSV dan doen? Het seizoen uitspelen met de oude shirtsponsor (Umbro, red.), of vanaf 1 juli met de nieuwe?", zo vraagt Driessen zich af. Ook het aanstellen van Roger Schmidt als opvolger van interim-trainer Ernest Faber vormt een vraagstuk voor de journalist. "PSV heeft een nieuwe trainer per 1 juli, maar wie moet er dan per 1 juli voor de groep staan? De nieuwe trainer, of moet de oude trainer het seizoen afmaken? En zo zullen er nog wel tien à twintig vragen op iedereen afkomen op het moment dat dit doorgaat. Het is een heilloze weg en het is de weg van het geld. Ik denk dat het geld niet datgene is waar we ons het meeste zorgen over moeten maken op dit moment."

De KNVB kan sowieso niet onafhankelijk bepalen of de competitie kan worden hervat, roept Driessen in herinnering. "Alles hangt af van de overheid, en natuurlijk ook van de burgemeesters. Er zijn al burgemeesters die hebben geroepen: 'wij gaan niet per 1 juli open om wedstrijden te spelen'", aldus Driessen, die daarmee in ieder geval doelt op John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven. Jorritsma sprak de verwachting uit dat supporters 'zullen gaan samenscholen in de stad' bij wedstrijden van PSV zonder publiek, 'en dan bereik je precies datgene wat je niet wil'.

Driessen verwacht verder dat het juridisch nagenoeg onmogelijk wordt om aflopende spelerscontracten te verlengen tot na 30 juni. "Die moeten dan verlengd worden, maar wie gaat dat betalen? Er moet overeenstemming zijn met de clubs onderling en de speler. Dat is een heidens karwei om voor elkaar te krijgen. Dan ga je tegen het arbeidsrecht in, en dat staat altijd nog boven het verenigingsrecht. Dus wat dat betreft ga je ook een heilloze weg in."