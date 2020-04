Sierhuis keihard getroffen door zelfmoord clubarts: ‘Hele grote shock’

Stade Reims werd afgelopen zondag opgeschrikt door de zelfmoord van Bernard Gonzalez op zestigjarige leeftijd. Bij de clubarts was onlangs besmetting met het coronavirus vastgesteld en volgens de Franse club had de wanhoopsdaad daar zeker mee te maken. Kaj Sierhuis, die sinds zijn komst naar Stade Reims in januari vaak contact had met Gonzalez, kon het slechte nieuws van afgelopen weekeinde nauwelijks geloven.

"Het was een hele grote shock", stelt Sierhuis, die vanwege een blessure bijna dagelijks met Gonzalez te maken had, in een interview met VTBL. "Iedereen bij de club is erg geschrokken. Niemand zag het eigenlijk aankomen." De van FC Groningen overgekomen aanvaller had in korte tijd een goede band opgebouwd met de clubarts. "Het was een ontzettend vriendelijke man die eigenlijk altijd goedlachs was. Je zag aan niets dat hij mogelijk niet gelukkig was in het leven."

"Hij was enorm goed voor de spelers en we konden altijd bij hem terecht", voegt Sierhuis daaraan toe. Een hamstringblessure hield hem enkele weken aan de kant. "Hij leidde mijn revalidatie. Ik kwam dagelijks bij hem langs voor testjes en dergelijke", beaamt de Nederlander in Franse dienst. "Ik kende hem pas twee maanden, maar in die maanden dat ik hem heb leren kennen was het een fantastische man. Ik ben heel erg geschrokken dat dit is gebeurd."

Sierhuis kan vanwege de coronacrisis en de bijbehorende zelfisolatie niet naar de club toe om het verlies van Gonzalez met zijn medespelers en de technische staf te bespreken. "We zien elkaar af en toe via videomeetings, als we gaan trainen bijvoorbeeld", geeft de voormalig Ajacied een inkijkje in de dagelijkse praktijk. "Maar daar is het lastig te zien hoe het met hen gaat en wat het voor effect op ze heeft. Ik denk dat het hard is ingeslagen, maar op wie het meeste, en in welke mate is lastig te zeggen."