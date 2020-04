‘AZ vraagt om forse bijdrages uit Europees voetbal voor noodfonds’

De KNVB, Oranje-internationals en de ING lanceerden maandag een noodfonds van elf miljoen euro om clubs die in de problemen zijn geraakt vanwege de uitbraak van de coronacrisis te ondersteunen. Hier lijkt het niet bij te blijven, aangezien AZ volgens Voetbal International eveneens aanstuurt op een solidariteitsplan. Als de ideeën van de Alkmaarders navolging krijgen, zullen Nederlandse clubs die Europees voetbal spelen hier een voorname bijdrage aan leveren.

AZ zou het voorstel eind vorige week al bij de KNVB en de Eredivisie CV hebben neergelegd. Dinsdag werd het plan tijdens een conference call met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en andere belanghebbenden nog eens onder de aandacht gebracht.

Volgens de plannen van AZ storten Nederlandse clubs die zich voor de groepsfase van de Champions League weten te plaatsen de komende 2 seizoenen 25 procent van hun inkomsten in het noodfonds. Voor clubs uit de Europa League zou dit aandeel op vijftien procent liggen. Het voorstel van de Alkmaarders hangt niet samen met het al dan niet afmaken van het huidige seizoen.

AZ staat momenteel op de tweede plek in de Eredivisie en gaat, als dat zo blijft, de voorrondes van de Champions League in. Als de ploeg van trainer Arne Slot door weet te stoten naar het hoofdtoernooi zou het zelf ook een flinke bijdrage leveren aan het noodfonds. De KNVB heeft dinsdag de intentie uitgesproken om het seizoen halverwege juni te hervatten, al is het nog niet zeker dat dit tot de mogelijkheden behoort.