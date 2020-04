‘Juweel van Ajax’ heeft ‘intensieve’ gesprekken gevoerd over toptransfer

Sergiño Dest staat nog altijd erg hoog op het verlanglijstje van Bayern München, zo verzekert het Duitse Sky. De rechtsback van Ajax werd de voorbije maanden al veelvuldig gelinkt aan de grootmacht uit Beieren en zou nu dicht bij een transfer naar de koploper van de Bundesliga zijn. Er zouden al 'intensieve gesprekken' hebben plaatsgevonden tussen Dest en Bayern.

Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet onlangs in TZ weten dat Bayern blijft speuren op de transfermarkt, maar dat afgeronde transfers niet spoedig worden verwacht bij de club. "Niemand weet of deze coronacrisis nog weken of maanden aanhoudt. Daarom hebben wij besloten om het onderwerp 'nieuwkomers' even op pauze te zetten", aldus de sportbestuurder.

Toch blijft 'Ajax-Juwel' Dest prominent in beeld, claimt Sky, mede omdat onder anderen Álvaro Odriozola lijkt te vertrekken. De back wordt dit seizoen gehuurd van Real Madrid, maar suggereerde onlangs tegenover Marca dat hij zou terugkeren naar de Koninklijke. "Ik voel het vertrouwen van Zinédine Zidane. Ik twijfel er niet aan of mijn tijd in Madrid nog gaat komen", zei de Spanjaard. Daarnaast wordt Joshua Kimmich tegenwoordig vaak als middenvelder geposteerd, terwijl Benjamin Pavard ook in het centrum kan spelen.

Bayern heeft aan de rechterkant van de verdediging daarom 'absoluut' een versterking nodig, zo klinkt het. Volgens de tv-zender hebben Dest en Bayern al intensieve gesprekken gevoerd inzake een overgang. Vanwege de coronacrisis zijn deze onderhandelingen momenteel wel opgeschort. Bovendien is het nog niet duidelijk of Ajax openstaat voor een transfer van de back komende zomer.

Diverse media, waaronder De Telegraaf, meldden eerder dat Ajax en Bayern elkaar zijn genaderd tot enkele miljoenen. Er zou al een bod van twintig miljoen euro zijn uitgebracht door der Rekordmeister. Dest, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, zou ook op de radar van Barcelona staan. "Maar Bayern heeft de beste papieren", claimt men bij Sky.