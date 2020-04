‘Barcelona ziet in voormalig miskoop van Real Madrid serieuze versterking’

Theo Hernández is de volgende verdediger die in Spanje in verband wordt gebracht met een transfer naar Barcelona. De 22-jarige linksback van AC Milan was voordat het coronavirus uitbrak bezig aan een sterke reeks en heeft zich volgens Marca in de kijker gespeeld bij Barcelona. Behalve de Catalaanse grootmacht zouden ook Manchester United, Manchester City en Paris Saint-Germain wel heil zien in de zomerse komst van Hernández.

Hernández staat pas sinds afgelopen zomer onder contract bij AC Milan, dat destijds ongeveer twintig miljoen euro neertelde om de Fransman los te weken bij Real Madrid. De Koninklijke heeft destijds geen terugkoopclausule bedongen, waardoor het AC Milan in de aankomende transferperiode vrij staat om geïnteresseerde clubs tegen elkaar op te laten bieden voor Hernández.

Marca meldt niet hoeveel AC Milan ongeveer verlangt voor de linkervleugelverdediger, maar verzekert dat Barcelona één van de clubs is met serieuze belangstelling. De huidige selectie van trainer Quique Setién herbergt met Jordi Alba slechts één linksback die voldoet, waardoor Hernández een welkome versterking zou zijn. De Frans jeugdinternational speelde dit seizoen in alle competities 25 wedstrijden voor AC Milan, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 2 assists; van alle spelers van i Rossoneri scoorde alleen Ante Rebic met zeven treffers in achttien duels vaker deze voetbaljaargang.

Dat Hernández de gedroomde aanwinst is van Barcelona op de linksbackpositie valt te bezien, maar zeker lijkt dat de huidige koploper van LaLiga aankomende zomer een nieuwe verdediger wil toevoegen aan zijn selectie. Zo werd zondag PSG-linksback Layvin Kurzawa bijvoorbeeld door Sport gelinkt aan een zomerse overstap naar Barcelona, terwijl in Italië Hernández’ ploeggenoot Alessio Romagnoli door de Corriere dello Sport werd genoemd als mogelijke versterking.

Hernández heeft op 22-jarige leeftijd al de nodige clubs versleten. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Atlético Madrid en werd in het seizoen 2015/16 door die club verhuurd aan competitiegenoot Deportivo Alavés. In de zomer daarna betaalde Real Madrid liefst 24 miljoen euro om Hernández los te weken bij Atlético Madrid, maar een doorslaand succes werd de samenwerking niet. Na een verhuurdperiode bij Real Sociedad volgde vorig jaar uiteindelijk een transfer naar AC Milan.