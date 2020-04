‘240.000 doden, niet te bevatten, het lijkt hier veel erger dan in Europa’

In de Verenigde Staten lijken de problemen rondom het coronavirus het grootst te zijn. De vrees is zelfs dat de coronacrisis minstens 240.000 Amerikanen het leven zal kosten, zo liet president Donald Trump vorige week weten. Het aantal doden gaat richting de 10.000, terwijl ruim 330.000 mensen zijn besmet in de Verenigde Staten. Alexander Büttner, sinds januari verbonden aan New England Revolution uit de Major League Soccer, wacht in Boston af wat er de komende tijd gaat gebeuren in zijn nieuwe thuisland.

In Boston is de situatie rondom de coronacrisis nog niet zo extreem als in bijvoorbeeld New York, de brandhaard van het virus in de Verenigde Staten met ruim 3.000 doden en circa 122.000 besmettingen. "Er heerst hier een enorme rust", vertelt Büttner in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je voelt die enorme leegte." In Boston zijn inmiddels 15 mensen overleden aan het coronavirus, terwijl er 1877 besmettingsgevallen bekend zijn. "Alles is onwezenlijk", verzucht de Nederlandse linksback. "Ik krijg de hele crisis eigenlijk vooral zijdelings mee. Het virus staat niet aan de voordeur, maar houdt wel het hele land in de greep."

"Wat hier gebeurt, gebeurt bij jullie in Nederland ook. We maken allemaal hetzelfde mee", aldus Büttner, die alleen voor noodzakelijke dingen zoals boodschappen nog de deur uitgaat. "Alleen de winkels die in de noodzakelijke levensbehoeften voorzien, zijn nog open. Shopping is nu dus de supermarkt en drogisterij in. Ja, dat is uitermate interessant. Ik loop er in en net zo snel weer uit. Iedereen is voorzichtig. Ik ook. Ik vermijd contact. Ik houd me aan de regels. We moeten dit allemaal nemen zoals het is. Zoals het nu gaat, is er geen volledige lockdown."

Büttner vindt het jammer dat hij voorlopig niet in actie kan komen voor New England Revolution. De oud-speler van onder meer Vitesse en Manchester United begrijpt echter heel goed dat er momenteel belangrijkere zaken spelen in de Verenigde Staten. "De voetbalcompetitie? Daar is hier niemand mee bezig." Spijt van de stap naar de Major League Soccer heeft hij allerminst. "Joh, dit is echt in alles een geweldige ervaring. En de coronacrisis staat buiten mijn invloed. Of ik nu in Nederland of Amerika zit, dat maakt niet uit."

De ervaren vleugelverdediger denkt dat het nog wel even duurt voordat de coronacrisis volledig onder controle is in de Verenigde Staten. "De cijfers rond corona in Amerika zijn schrikbarend. Een verwachting tot 240.000 doden, ik kan dat absoluut niet bevatten. Het lijkt hier veel erger dan in Europa", concludeert Büttner. "Maar dit is zo’n immens land. Wij gaan met het vliegtuig naar uitwedstrijden. Zitten we uren in de lucht. Dat maakt de cijfers ook onvergelijkbaar met Nederland."