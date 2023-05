Elftal van de Week: talenten van Ajax en PSV trekken de kar

Dinsdag, 9 mei 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de 36ste speelronde afgewerkt. Maandagavond zorgden de beloftenelftallen van Ajax en PSV voor verrassingen. Jong Ajax wist met 4-2 te winnen van het ADO Den Haag van trainer Dick Advocaat, terwijl de leeftijdsgenoten uit Eindhoven de titelstrijd nóg spannender maakten door de 3-1 zege op PEC Zwolle.

Door de knappe overwinningen leveren de beloftenelftallen van Ajax en PSV maar liefst vijf spelers af in het Elftal van de Week. De Eindhovenaren hebben daarin de grootste bijdrage met doelman Roy Steur, middenvelder Mathijs Tielemans en aanvaller Jason van Duiven. Laatstgenoemde maakte tegen PEC alweer zijn veertiende competitiedoelpunt van het seizoen. Jong Ajax doet een duit in het zakje met Kristian Hlynsson en Mika Godts. Hlynsson was tegen ADO maar liefst tweemaal trefzeker, terwijl Godts opnieuw zijn klasse toonde met meerdere acties en één treffer.

Dat De Graafschap dit seizoen tegenvallend presteert, ligt absoluut niet aan routinier Alexander Büttner. De 34-jarige linksback koos er afgelopen zomer na prachtige dienstverbanden bij onder meer Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht voor om in zijn geboorteplaats Doetinchem te gaan voetballen. In 33 competitiewedstrijden was Büttner tot dusver goed voor vier doelpunten en negen assists: geweldige aantallen voor een vleugelverdediger.

NAC Breda-middenvelder Sabir Agougil heeft de afgelopen weken zijn eigen invulling aan de ketchupfles-theorie gegeven. In zijn eerste 51 wedstrijden voor de Parel van het Zuiden was de Rotterdammer geen enkele keer trefzeker, maar in zijn laatste twee wedstrijden voor de club wist hij het net wel te vinden. De doelpunten die Agougil maakte tegen Roda JC (4-2 winst) en Almere City (0-2 winst) waren nog fraai ook!

Elftal van de Week: Steur (Jong PSV); Pata (TOP Oss), Lammers (De Graafschap), Schouten (Willem II), Büttner (De Graafschap); Tielemans (Jong PSV), Hlynsson (Jong Ajax), Agougil (NAC Breda); Van Duiven (Jong PSV), Samuel Armenteros (Heracles Almelo), Godts (Jong Ajax).