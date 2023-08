Supporters trappen opnieuw het Keuken Kampioen Divisie-seizoen af

Woensdag, 9 augustus 2023 om 17:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:08

Het gloednieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen staat op het punt van beginnen. Vrijdag 11 augustus staat de eerste speelronde op het programma en ook deze jaargang geven supporters van alle twintig clubs gebroederlijk het startsein voor weer een memorabel seizoen. De Keuken Kampioen Divisie en Voetbalzone stellen hieronder de aftrapnemers aan jullie voor.

SC Cambuur – FC Emmen

Thomas Weistra (SC Cambuur) en Sofie Kropveld (FC Emmen) brengen de bal aan het rollen in het Cambuur Stadion. Bij de thuisploeg staat, onder toekijkend oog van zijn gezin, Thomas aan de aftrap. SC Cambuur was een groot onderdeel van zijn opvoeding. Hij is als echte Leeuwardenaar niet weg te slaan uit het Cambuur Stadion. Sofie is groot fan van haar club FC Emmen en heeft er alle vertrouwen in dat haar club volgend seizoen weer te bewonderen is in de Eredivisie. “Clubliefde kent geen divisie en FC Emmen keert terug, ik weet het zeker.”

FC Dordrecht - NAC Breda

Damian Lankhuizen (FC Dordrecht) & Damian van Loon (NAC Breda) mogen in het Matchoholic Stadion gezamenlijk het seizoen aftrappen. Damian zijn liefde voor de Schapekoppen is enorm. Hij heeft zijn hele kamer vol met shirts van de lokale FC. “Ik vind het fantastisch en een hele beleving om in ‘mijn’ stadion af te trappen.” Damian uit Breda heeft sinds vorig jaar een seizoenkaart aangeschaft bij de club uit Breda. “Sinds afgelopen seizoen ga ik met mijn vader mee naar het Rat Verlegh Stadion. Er bestaat niets mooiers dan met je vader naar de wedstrijden van NAC te gaan.”

FC Groningen – Jong Ajax

In de Euroborg is Andy Delies (FC Groningen) de aangewezen supporter die aan de basis staat van een nieuw seizoen in Groningen. De jonge supporter staat te popelen om het nieuwe seizoen af te trappen.

Roda JC – Helmond Sport

Maurice Houben (Roda JC) en Dirk de Vries (Helmond Sport) zijn in Kerkrade verantwoordelijk voor de aftrap van het gloednieuwe seizoen. Maurice is niet meer weg te denken uit het Parkstad Limburg Stadion. “Ik heb voor de 51ste keer een seizoenkaart aangeschaft van mijn favoriete club. De opkomst van een slapende reus meegemaakt. Wedstrijden op Kaalheide was een belevenis en een vrees voor tegenstanders.” Dirk is zeer positief gestemd over het nieuwe seizoen van de Kattenmeppers. Hij hoopt met zijn aftrap het goede voorbeeld te geven van het Tiki-taka voetbal uit Helmond.

FC Den Bosch – TOP Oss

Bij de eerste Brabantse derby van het seizoen staan Bas van der Loo (FC Den Bosch) en Jack van Hoof (TOP Oss) aan de aftrap in De Vliert. Voor de negenjarige Jack is FC Den Bosch zijn alles. De jonge supporter staat te trappelen om af te trappen, want de zomerstop vindt hij maar wat saai. Jack wordt vergezeld door Bas van der Loo, die net hersteld is van zijn kruisbandoperatie. Na anderhalf jaar kan Bas weer op een voetbalveld staan. Hij is dolblij om tijdens deze gelegenheid in De Vliert een balletje te mogen trappen.

De Graafschap – ADO Den Haag

Tijn van Hussel (De Graafschap) mag in samenwerking met Vincent Regeer (ADO Den Haag) op De Vijverberg het nieuwe seizoen leven inblazen. Tijn is ondanks zijn zeven jaar een Superboer in hart en nieren. De jonge supporter kan zijn geluk niet op. Naast dat hij mag aftrappen, is hij vrijdag ook jarig. Afgelopen seizoen mocht hij met Alexander Büttner het veld betreden en daar praat hij nog steeds over. Vincent aan de andere kant heeft al sinds 2006 een seizoenkaart en is altijd van de partij als ADO speelt. Helaas heeft hij zijn kaart na zeventien jaar moeten opzeggen, daarom is de eer des te groter om af te trappen.

FC Eindhoven – Willem II

Bij FC Eindhoven – Willem II treden Rachella de Wilde (FC Eindhoven) en Gerben van Asten (Willem II) aan voor het startsein. Rachella is enorm fan van FC Eindhoven en leeft altijd helemaal op in het Jan Louwers Stadion. Gerben komt met de Tricolores mee naar Eindhoven voor het Brabantse onderonsje. Hij is momenteel druk met het revalideren van zijn nieuwe heup en knie. Stap voor stap gaat het steeds beter en voor hem staat de aftrap symbolisch voor een nieuwe start.

VVV-Venlo – MVV Maastricht

Niet alleen op de vrijdagavond staat er een derby op het programma, maar ook de zondag belooft veel goeds met VVV-Venlo dat het thuis opneemt tegen MVV. Bij de zondagmiddagwedstrijd zullen Leon van Deur (VVV-Venlo) & Sharon Visser (MVV Maastricht) de aftrap verrichten. Leon is een echte supporter in voor- en tegenspoed: “De club zit momenteel in zwaar weer. Toch hoop ik met mijn aftrap het startschot te kunnen geven op een mooi seizoen.” Sharon is de kleindochter van de welbekende MVV-stadionspeaker Bert Bouvrie. Haar opa overleed vlak na het duel van MVV tegen NAC Breda afgelopen mei. “Als eerbetoon aan mijn opa wil ik graag de wedstrijd aftrappen in De Koel, als liefde voor zijn club MVV.”

Jong PSV – Telstar

Op De Herdgang staan Max Visser (Jong PSV) & Sietse van Dam (Telstar) maandagavond klaar om voor hun club het startsein te geven. Max is heel zijn leven lang al fan van de Rood-Witten en hij kan niet wachten om het veld te betreden van de campus. Naast Max zal ook Sietse de aftrap in Eindhoven verzorgen. De jonge podcastmaker is enorm fan van de club uit Velsen-Zuid en is door zijn podcast over de Witte Leeuwen zeer betrokken bij de club.

Jong AZ – Jong FC Utrecht

Maandagavond nemen de beloften van AZ het op tegen de beloften uit de Domstad. Wietse Rommens (Jong FC Utrecht) is fan van de talenten uit Utrecht. Hij bezoekt al jaren trouw alle thuis- en uitwedstrijden, zelfs de oefenwedstrijden in Duitsland. Wietse krijgt bij de aftrap hulp van Anouschka Mulder (Jong AZ). Anouschka vindt het fantastisch om de wedstrijden te bezoeken in Wijdewormer en heeft onlangs haar favoriete speler Dave Kwakman ontmoet.