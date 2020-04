Smolov onttrekt zich aan quarantaine voor bruiloft met piepjonge vriendin

Fedor Smolov heeft zich onttrokken aan quarantaine die Celta de Vigo zijn spelers heeft opgelegd. Volgens AS is de aanvaller per privéjet vertrokken om de achttiende verjaardag bij te wonen van zijn zeventienjarige vriendin Maria Yumasheva, met wie hij binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Smolov bevindt zich momenteel in Rusland, nadat zijn privéjet volgens Sport-Express landde in een 'aangrenzend land' en hij per auto naar Moskou reed.

Smolov is na Pione Sisto de tweede speler van Celta de Vigo die Spanje heeft verlaten; zijn collega-aanvaller vertrok eind vorige maand naar zijn thuisland Denemarken. In tegenstelling tot Sisto, die pas in Denemarken contact opnam met zijn club, liet Smolov zijn intenties vooraf al blijken. Vertegenwoordigers van Smolov claimen zelfs dat de spits toestemming heeft gekregen van Celta de Vigo om naar Rusland te gaan, maar los Célticos maken duidelijk dat de ex-speler van Feyenoord geen toestemming heeft gekregen om naar zijn geboorteland te gaan.

AS geeft via een woordvoerder van Celta de Vigo te kennen dat de clubleiding niet kon instemmen met een vertrek van Smolov, omdat de leiding van LaLiga daar niet mee akkoord ging. De dertigjarige international van Rusland had zijn club al enige tijd gevraagd of hij om persoonlijke redenen weg mocht, nu de competitie is stilgelegd. Toch moet de aanvaller, die sinds januari door Celta de Vigo wordt gehuurd van Lokomotiv Moskou tot het eind van dit seizoen, wellicht vrezen voor een boete van zijn club.

Smolov was samen met Filip Bradaric een van de twee spelers van Celta de Vigo die zijn quarantaine volledig alleen doorbracht. Zijn zeventienjarige vriendin Yumasheva, de kleindochter van voormalig president Boris Yeltsin, woont in Rusland. In december 2019 vroeg Smolov zijn vriendin ten huwelijk en die bruiloft zou voltrokken worden als ze deze maand achttien wordt. De twee waren in de winterstop samen met haar familie op vakantie op het Caraïbische eiland Saint Barthélemy, net als een jaar eerder. In 2015 scheidde Smolov van de inmiddels 36-jarige Victoria Lopyreva, in 2003 verkozen tot Miss Rusland.