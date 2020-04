‘Barcelona wil pupil van Mino Raiola voor 50 miljoen euro weghalen uit Italië’

Barcelona is met het oog op volgend seizoen al op zoek naar versterkingen en lijkt vooral de defensie van een kwaliteitsinjectie te willen voorzien. Eerder op de dag werd de naam Layvin Kurzawa al gelinkt aan de Catalanen en ook Alessio Romagnoli staat naar verluidt op het verlanglijstje van de grootmacht. Sport en de Corriere dello Sport verzekeren zondag dat Barcelona in de aanvoerder van AC Milan de ideale linksbenige centrumverdediger ziet.

Barcelona beschikt op dit moment met Clément Lenglet en Samuel Umtiti over twee linksbenige centrale verdedigers, maar met name de toekomst van laatstgenoemde in het Camp Nou lijkt niet gegarandeerd. Umtiti speelde de laatste twee seizoenen vanwege blessureleed slechts 25 competitiewedstrijden voor Barcelona en wordt vaker dan ooit in verband gebracht met een vertrek bij de Catalaanse club. Zo wist AS dit weekeinde te melden dat Umtiti aankomende zomer al voor dertig miljoen euro op te halen is bij Barcelona.

De club van trainer Quique Setién lijkt achter de schermen al in te spelen op een zomers vertrek van Umtiti en overweegt zich bij Milan te melden voor Romagnoli. De 25-jarige stopper speelt sinds de zomer van 2015 voor i Rossoneri en draagt sinds twee seizoenen zelfs de aanvoerdersband. Hij miste dit seizoen nog geen minuut in de Serie A en is een van de weinige lichtpuntjes bij Milan, dat na 26 speelrondes voorlopig teleurstellend zevende staat in Italië.

Milan staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek van Romagnoli. De verdediger is samen met doelman Gianluigi Donnarumma een van de weinige spelers met een aanzienlijke transferwaarde en zou de club aankomende zomer ongeveer vijftig miljoen euro kunnen opleveren, zo wordt beredeneert op de burelen van Milanello. Barcelona wil met het oog op volgend seizoen hoe dan ook een nieuwe centrumverdediger toevoegen aan zijn selectie en zou Romagnoli voor dat bedrag gaat verwelkomen, zo klinkt het in Spanje en Italië.

Het contract van Romagnoli bij Milan loopt na dit seizoen nog twee jaar door, maar de twaalfvoudig international van Italië maakt voorlopig nog geen aanstalten om zijn verbintenis te verlengen. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola wil het huidige jaarsalaris van Romagnoli van circa drieënhalf miljoen euro aanzienlijk verhoogd zien worden, maar heeft daar nog geen overeenstemming over bereikt met Milan. Romagnoli, die eerder AS Roma en Sampdoria al diende, wordt ook gevolgd door Lazio.