‘Een krankzinnige stap, het niveau hier doet je meteen versteld staan’

Fortuna Sittard probeert dit jaar met veel huurspelers in de Eredivisie te blijven. Onder anderen George Cox, gehuurd van Brighton & Hove Albion, maakt onderdeel uit van de selectie van Kevin Hofland en Sjors Ultee om degradatie te voorkomen. In gesprek met The Guardian spoort de 22-jarige vleugelverdediger andere Engelse talenten aan om eveneens te opteren voor een buitenlands avontuur, aangezien een andere kijk op voetbal goed voor de ontwikkeling is.

"Naar Fortuna gaan was absoluut het beste wat ik heb gedaan", begint de back, die eerder ook was uitgeleend aan Northampton Town, in gesprek met de kwaliteitskrant. "Ik heb het afgelopen jaar zoveel geleerd. De League Two was niet de juiste beslissing. Soms moeten mensen nieuwe dingen proberen en naar het buitenland gaan was zeker de beste keus voor mij. Het verschil met de League Two is dat ik hier bijna iedere week tegen topspelers mag spelen. De kans om naar Ajax-uit en PSV-uit te gaan was de voornaamste reden waarom ik hiervoor heb gekozen."

"De lat ligt hier erg hoog; Ajax staat ver boven de andere teams. In mijn derde wedstrijd speelde ik tegen Ajax (5-0 verlies, red.). Het niveau hier doet je meteen versteld staan. Mensen realiseren zich niet hoe slim ze zijn. Ik speelde tegen Quincy Promes, maar ik had ook nog Donny van de Beek en Dusan Tadic die achter mij opdoken in de ruimte. Ze maakten mij het leven zuur. Deze stap is krankzinnig. Niet alleen op technisch vlak, maar ook hun hersenen en hoe die functioneren op het veld."

Cox hoopt dat meer Engelse talenten voor het buitenland kiezen. "Het kan zoveel deuren voor je openen. Het toont mensen ook dat je durft uit je comfort zone te gaan", aldus de verdediger, die wijst naar Todd Cantwell, voorheen op huurbasis actief bij Fortuna. "Todd Cantwell gaat nu als een speer bij Norwich City. Zijn stap naar Fortuna heeft zijn carrière enorm geholpen. Naar het buitenland gaan is voor 80 procent van alle spelers onder de 23 jaar in Engeland de beste optie, denk ik."

Hofland is het met zijn pupil eens. "Al aardig wat jaren is onze competitie de beste plek voor jonge spelers", aldus de oud-verdediger. "Je hoort vaak van buitenlandse spelers, zeker van Engelse spelers zoals Cantwell, Cox en Cian Harries (eerste seizoenshelft gehuurd van Swansea City, red.), dat ze vooral op tactisch vlak niet de juiste opleiding hebben gehad, zeker als je kijkt naar de wijze waarop wij spelers opleiden."