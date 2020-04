Ajax moet optie tot koop vóór 15 mei lichten

Ajax heeft tot 15 mei de tijd om Benfica te laten weten of Bruno Varela definitief zal worden aangetrokken, zo verzekeren Portugese media zaterdag. De topclub uit Lissabon heeft vooralsnog nog niets vernomen uit Amsterdam. Ajax heeft een optie tot koop van naar verluidt vijf miljoen euro in de huurovereenkomst met Benfica.

Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, ging afgelopen week in op het perspectief voor Varela na dit seizoen. “Is Marc Overmars in staat twee topkeepers aan te trekken, dan is dat waarschijnlijk slecht nieuws voor Varela”, voorzag de journalist. “Die heeft echter weer het voordeel dat hij relatief goedkoop is op te pikken in Lissabon.”

Ajax heeft het contract van Varela formeel opgezegd, een formaliteit die elk kalenderjaar bij aflopende contracten vóór 1 april moet plaatsvinden. De optie tot koop was er afgelopen zomer ook al. Toen kozen de Amsterdammers er echter voor om Varela nog een seizoen te huren van Benfica: “Wellicht is dat weer een mogelijkheid”, zei Verweij. “Vanwege het eventuele vertrek van André Onana speurt Ajax de keepersmarkt af.”

Ajax heeft met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski twee jonge doelmannen onder contract staan, maar lijkt ook van plan te zijn om de markt op te gaan als André Onana vertrekt. De doelman werd de voorbije weken nadrukkelijk aan Chelsea gelinkt. Varela, 25 jaar, maakte pas dit seizoen zijn debuut voor Ajax. Hij kon niet voorkomen dat elk van zijn laatste drie duels verloren ging: FC Groningen - Ajax (2-1), Jong FC Utrecht - Jong Ajax (7-2) en Getafe - Ajax (2-0).