‘Ik denk dat de UEFA wel vijf keer gezegd heeft dat het geen dreigement is’

Het seizoen in de Jupiler Pro League wordt zo goed als zeker definitief stopgezet, zo kwam donderdag naar buiten. De voorgenomen plannen vielen slecht bij de UEFA, daar de Europese voetbalbond juist wil dat de aangesloten bonden solidariteit tonen tijdens de coronacrisis. In een donderdag afgegeven verklaring laat de UEFA weten dat de kans zelfs aanwezig is dat er een streep wordt gezet door de Europese tickets. Van een drukmiddel is echter geen sprake, zo verzekert Pro League-voorzitter Peter Croonen.

"Ik denk dat ze (de UEFA, red.) vanochtend wel vijf keer gezegd hebben dat het geen dreigement is", aldus Croonen in gesprek met Sporza. "Wanneer er in een land een consensus is over de verdeling van de Europese tickets en wanneer dat sportief aanvaard wordt door de verschillende ploegen, dan denk ik niet dat dat een probleem kan zijn voor de UEFA." Koploper Club Brugge, met Ruud Vormer in de gelederen, plaatst zich in dat geval rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, terwijl nummer twee AA Gent voorrondes gaat spelen. Charleroi, Royal Antwerp en Standard Luik beginnen aan de voorrondes van de Europa League. Voor Antwerp is directe plaatsing nog mogelijk, als de bekerfinale tegen Club Brugge vóór 30 juni plaatsvindt en deze winnend wordt afgesloten.

Croonen is blij met de opheldering van de UEFA, maar plaatst tevens een kanttekening bij het persbericht. "Natuurlijk heeft de UEFA een perspectief, zoals ook wij ons perspectief hebben. Wij hebben onze beslissing met unanimiteit genomen, in de overtuiging dat het de beste beslissing was, met een absolute prioriteit voor de volksgezondheid." De verwachting is dat op de algemene vergadering van 15 april definitief wordt besloten dat het seizoen in de Pro League niet meer wordt hervat in de zomermaanden.

In de optiek van Croonen is het goed dat de UEFA solidariteit tussen de verschillende bonden predikt. "Maar solidariteit kan nooit uniformiteit betekenen", benadrukt de Belgische bestuurder. "Perspectieven zijn overal anders en de ene situatie is de andere niet." Croonen geeft gelijk een voorbeeld. "Kijk maar naar Wit-Rusland, waar ze gewoon doorspelen. Wij hebben aangegeven dat we op geen enkele manier niét solidair willen zijn met beslissingen van de UEFA. Als er gevoetbald wordt in juli en augustus zal dat ook consequenties hebben voor onze kalender. Dat beseffen we en dat is op zich geen probleem. Die solidariteit zal er zijn."