‘Pijler voor de toekomst’ verrast Real-achterban: ‘Er is mij niets verteld’

Dani Carvajal speelde nadat hij de jeugdopleiding van Real Madrid doorliep in het seizoen 2012/13 namens Bayer Leverkusen in de Bundesliga. De nu 28-jarige rechtsback maakte op de Duitse velden dusdanig veel indruk dat de Koninklijke een jaar na zijn vertrek de terugkoopoptie in zijn contract al lichtte en de Spanjaard groeide na zijn rentree uit tot de onbetwiste eerste keus op de rechterflank. Hoewel Carvajal nog wel wat jaren te gaan heeft, moet hij zoals het er nu naar uitziet vrezen voor zijn basisplaats. Met Achraf Hakimi keert na dit seizoen normaal gesproken namelijk een jonge, talentvolle vleugelverdediger terug die eenzelfde traject heeft doorlopen als Carvajal. De Marokkaans international zette in de afgelopen twee seizoenen flinke stappen in het geel-zwart van Borussia Dortmund en geldt momenteel als een van de meest begeerde defensieve talenten op de Europese velden.

Door Robin Bruggeman

De in de Madrileense voorstad Getafe geboren Hakimi sloot zich al op zijn zevende aan bij de jeugdopleiding van Real. Na zijn opmars door La Fábrica werd hij in juni 2016 gepromoveerd naar Real Madrid Castilla en niet veel later volgde in de International Champions Cup tegen Paris Saint-Germain ook zijn officieuze debuut voor de hoofdmacht. Een jaar later haalde Zinédine Zidane de nog altijd pas achttienjarige Hakimi officieel bij het eerste elftal en in het daaropvolgende seizoen zou hij, als back-up van Carvajal en Nacho Fernández, in totaal zeventien keer in actie komen. Na afloop van dat seizoen werd echter besloten dat het voor Hakimi’s ontwikkeling het best zou zijn om elders ervaring op te doen en er werd gekozen voor hetzelfde plan van aanpak dat Carvajal richting een basisplaats in het Santiago Bernabéu heeft geholpen. Hakimi kreeg met Dortmund een werkgever die de ontwikkeling van talenten in een hoog vaandel heeft staan en door hem meteen voor twee seizoenen te verhuren, wist het talent dat hij de tijd kreeg om zich in Duitsland te settelen.

De keuze voor die Borussen blijkt bijna twee jaar later de juiste te zijn geweest. Hakimi is inmiddels uitgegroeid tot een absolute steunpilaar in het elftal van trainer Lucien Favre, die op meerdere posities zijn waarde heeft bewezen. Hoewel hij van origine een rechtsback is, kan de 21-jarige ook zonder problemen linksachterin spelen. De normaal zeer aanvallend spelende vleugelverdediger heeft dit seizoen zelfs een aantal keer voorin op de vleugels gespeeld, met de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale, waarin BVB in de tweede helft een 0-2 achterstand mede dankzij twee doelpunten van Hakimi omboog in een 3-2 overwinning, als meest aansprekende voorbeeld. De vleugelverdediger is met zijn aanvallende impulsen een geducht wapen voor Dortmund en op de counter is Hakimi met zijn loopvermogen levensgevaarlijk: in december werd hij tijdens de in 3-3 geëindigde kraker tegen RB Leipzig met een topsnelheid van 36,2 kilometer per uur zelfs de snelste speler op de Duitse velden sinds de Bundesliga deze gegevens bij is gaan houden in het seizoen 2011/12. De drie goals en tien assists die de rechtsback dit seizoen al heeft geleverd in competitieverband hebben er mede aan bij gedragen dat Dortmund koploper Bayern München nog in zicht heeft, al is het nog maar de vraag of het Bundesliga-seizoen vanwege de uitbraak van het coronavirus afgemaakt kan worden.

Als Hakimi na dit seizoen terugkeert in Madrid, moet hij de strijd aangaan met oudgediende Dani Carvajal

‘Madrid is mijn thuis’

Hakimi’s stormachtige ontwikkeling is ook bij Real Madrid niet onopgemerkt voorbijgegaan. De jongeling wordt door de achterban gezien als een zekerheidje voor de komende tien jaar en zijn status van zelfopgeleide jeugdspeler doet zijn populariteit alleen maar verder toenemen. Begin deze maand sprak hij tegenover Téléfoot bovendien zijn ambitie om terug te keren uit, al liet hij ook ruimte voor een ander vervolg voor zijn loopbaan: “Madrid is mijn thuis. Ik heb daar enorm genoten en er veel wedstrijden gespeeld. Als Real me terug wil hebben, kom ik terug. En zo niet, dan moet ik mijn verhaal bij een andere club gaan schrijven. Zidane is degene geweest die me de kans en het vertrouwen heeft gegeven om profvoetballer te worden. Ik ben hem dankbaar voor zijn vertrouwen en de manier waarop hij mij behandeld heeft. Dat zal altijd zo blijven.” De aanwezigheid van Carvajal betekent echter dat Hakimi geen vaste basisplaats beloofd kan worden en inmiddels is er de nodige speculatie rondom zijn toekomst. AS berichtte een ruime week geleden dat er in de Spaanse hoofdstad inmiddels twijfels zijn ontstaan hoe het beste om te gaan met het terugkerende talent. Real wil volgens de sportkrant hoe dan ook met hem door, maar weet niet of er een manier is om alle partijen tevreden te stellen. De jongeling ligt aankomende zomer bovendien nog maar een jaar vast in Madrid, wat tot verdere complicaties leidt.

Real heeft naar verluidt dan ook drie scenario’s in gedachten voor de toekomst, waarbij de eerste optie is dat Zidane zijn voormalige pupil ervan weet te overtuigen dat hij ondanks de aanwezigheid van Carvajal volgend seizoen een dragende speler wordt en een nieuw contract tekent. Het verlengen van zijn verbintenis is ook een belangrijke pijler voor het tweede scenario, waarbij Hakimi met een nieuwe deal op zak opnieuw uitgeleend zal worden. Als derde, en voor Real minst aantrekkelijke, route bestaat de optie om het talent aankomende zomer voor een flink bedrag te verkopen, waarbij de grootmacht wel een terugkoopclausule op wil nemen als het van een transfer komt. Als Hakimi er inderdaad voor kiest om definitief uit het Bernabéu te vertrekken heeft hij een aantal opties. Bayern München werd in januari genoemd als een van de gegadigden voor de verdediger die veel indruk maakt in de Bundesliga en der Rekordmeister huurt dit seizoen al Álvaro Odriozola van Real. De Spanjaard weet zowel in Madrid als in München echter niet aan de verwachtingen te voldoen en lijkt aankomende zomer definitief van de hand te worden gedaan.

Hakimi speelde vooralsnog zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van Real Madrid

‘We hebben onze interesse al vaker uitgesproken’

Naast Bayern houden Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus en Paris Saint-Germain de situatie van Hakimi eveneens nauwlettend in de gaten. De tweevoudig Jonge Afrikaanse Voetballer van het Jaar kan er echter ook voor kiezen om langer in het Signal Iduna Park te blijven. Die Borussen zijn al druk bezig met zijn opvolging en hebben met Thomas Meunier, die transfervrij over moet komen van Paris Saint-Germain, ogenschijnlijk zijn vervanger zo goed als binnen. Hakimi’s veelzijdigheid betekent echter dat hij ook op de linkervleugel of in een aanvallendere rol kan spelen en het is volgens BILD daarom niet uitgesloten dat de twee volgend seizoen allebei in Dortmund actief zijn. Technisch directeur Michael Zorc stak zijn ambities in december in ieder geval niet onder stoelen of banken: “We hebben onze interesse om Achraf na de zomer te behouden al vaker uitgesproken. Dit is echter niet het moment om knopen door te hakken. Het hangt uiteindelijk van hem en Madrid af. Er zijn nog geen besluiten genomen. In de komende weken en maanden praten we verder.”

Het lijken zodoende spannende tijden te worden voor Hakimi, waarbij het kwartje verschillende kanten op kan vallen. De fans die ervan uitgaan dat de rechtsback volgend seizoen weer in Madrid speelt zullen eind vorige week wel enigszins verrast hebben opgekeken van de uitspraken die hij deed in gesprek met El Chiringuito. Hier stelde de verdediger dat hij eigenlijk niets meer van zijn broodheer heeft gehoord nadat hij ruim anderhalf jaar geleden richting Duitsland verhuisde: “Sinds mijn vertrek bij Real heb ik geen contact meer gehad. Er is mij nog niet verteld wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ik blijf er rustig onder, ik heb nog tot juni een huurcontract bij Dortmund. Als ik daarna een kans krijg van Real, zal ik daar ontzettend blij mee zijn. Krijg ik die kans niet, dan ga ik naar een andere club om me daar verder te ontwikkelen.”