Barcelona komt na loonsverlaging met opvallend statement over transferbudget

Dat Barcelona de spelerssalarissen met zeventig procent verlaagt, wil volgens voorzitter Josep María Bartomeu niet zeggen dat er komende zomer geen transferbudget voor nieuwe spelers beschikbaar is. De president van de Catalaanse club stelt tegenover Sport opvallend genoeg dat er 'geen club ter wereld is met meer inkomsten dan Barça' en dat er nog voldoende middelen beschikbaar zijn.

Barcelona voerde per vrijdag 20 maart de wettelijke regeling Tijdelijk Werkkracht Aanpassingsplan (ERTE) door, wat betekent dat de voetballers van de club nog maar dertig procent van hun salaris uitgekeerd krijgen. De spelers van Barcelona stemden na lange onderhandelingen in met de loonsverlaging, al zei sterspeler Lionel Messi eerder al in een open brief dat de selectie zich onder druk gezet voelde. "Het was niet makkelijk om een akkoord te bereiken, maar we hadden dit hoe dan ook gedaan, met of zonder overeenstemming met de spelers", aldus Bartomeu.

"Natuurlijk heb ik ook met Messi gesproken. Vanaf de eerste minuut zei hij dat dit moest gebeuren. De aanvoerders hebben toewijding getoond aan de club", zo doelt de president naast Messi op de captains Gerard Piqué, Sergio Busquets en Sergi Roberto. "Met het verlagen van de salarissen bespaart de club veertien miljoen euro per maand bij de voetbalafdeling en twee miljoen euro bij de overige teams van Barcelona." De Spaanse grootmacht is naast voetbal actief in basketbal, handbal, zaalvoetbal en hockey.

Ondanks de door Barcelona getroffen maatregelen, was de club financieel geen moment in gevaar, zo benadrukt Bartomeu. "Nee, helemaal niet. Het is de club met wereldwijd de meeste omzet. Voor dit seizoen hadden we een omzet van één miljard euro voorspeld en in februari deden we het zelfs beter dan alle prognoses." Ondanks de coronacrisis is Barcelona nog altijd van plan nieuwe spelers te halen. "De club maakt winst en dit stelt ons in staat om komende zomer spelers binnen te halen. Het belangrijkste is om een sterk team te formeren en we hebben de middelen om dat te doen", zegt Bartomeu.

Sport spreekt de verwachting uit dat Barcelona zijn middelen zal aanwenden om twee aanvallers aan te trekken: Lautaro Martínez van Internazionale en Paris Saint-Germain-ster Neymar. Eerstgenoemde heeft in Milaan een afkoopsom in zijn contract staan van 111 miljoen euro, maar Barça gaat naar verluidt eerst Arturo Vidal in ruil aanbieden voor de Argentijnse spits. Op die manier zou de transfersom verlaagd kunnen worden. Wat betreft Neymar gaan al tijden geruchten over een terugkeer naar Barcelona; Sport denkt dat PSG de Braziliaan voor 160 miljoen euro zal laten gaan.