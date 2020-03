Messi haalt in open brief op Instagram keihard uit naar bestuur Barcelona

Lionel Messi heeft in een verklaring op Instagram aangegeven dat de spelersgroep van Barcelona akkoord gaat met het inleveren van zeventig procent van het salaris. Hierdoor kunnen de overige werknemers van de Catalaanse grootmacht de komende tijd gewoon voor honderd procent worden uitbetaald tijdens de coronacrisis. De onderhandelingen met het bestuur namen enkele dagen in beslag. Messi lijkt in de brief ook hard uit te halen naar voorzitter Josep Maria Bartomeu, die volgens onder meer Mundo Deportivo achter de schermen veel druk heeft uitgeoefend om de spelers zo een deel van hun salaris te laten inleveren.

"Het is verbazingwekkend dat er binnen de club mensen zijn die ons onder een vergrootglas willen leggen", zo laat Messi in niet mis te verstane bewoordingen weten. "We worden onder druk gezet om iets te doen dat we altijd al van plan waren. Het idee voor salarisverlaging was er al langer. We begrijpen heel goed dat dit uitzonderlijke tijden zijn. Er zijn inderdaad een paar dagen verstreken voordat er definitief akkoord op tafel is gekomen. Dat is alleen maar omdat we op zoek waren naar de juiste formule om de club en zijn medewerkers optimaal te helpen in deze moeilijke tijden." Naast de spelers leveren ook de leden van de technische staf van Barcelona zeventig procent van hun salaris in. Frenkie de Jong heeft het bericht van Messi al gedeeld op Instagram, terwijl onder meer oud-spelers Carles Puyol, Xavi en Samuel Eto'o complimenten overbrengen aan de Argentijnse spelmaker.

Messi brengt namens de spelers van Barcelona een groet aan de achterban van Barcelona, die vanwege de coronacrisis moeilijke tijden beleven. "We wensen de supporters veel kracht en denken aan iedereen die door de crisis noodgedwongen thuis moet blijven. We gaan er samen voor zorgen dat we hier sterker uitkomen. Visca Barça en Visca Catalunya!", zo laat Messi als afsluiting weten aan de aanhang van Barcelona.

Barcelona kondigde vorige week aan dat de wettelijke regeling Tijdelijk Werkkracht Aanpassingsplan (ERTE) zou worden aangewend. In het ERTE is bepaald dat werknemers maximaal zes maanden lang slechts dertig procent van hun salaris krijgen en minder uren werken dan in hun contract staat. In de Spaanse media doken al verhalen op dat de spelersraad van Barcelona dit plan zou verwerpen, maar dat Bartomeu de bezwaren naast zich neer zou leggen. De A-selectie van trainer Quique Setién verdient naar verluidt jaarlijks bij elkaar ongeveer 500 miljoen euro bruto. De salarisverlaging treft ook de basketbaltak en het vrouwenelftal, waar Lieke Martens en Stefanie van der Gragt deel van uitmaken.