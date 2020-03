‘Brutale’ Neuer krijgt ervan langs in Duitse media na eisen ‘XXL-contract’

Manuel Neuer heeft er in de Duitse media flink van langs gekregen van Lothar Matthäus. De 34-jarige doelman van Bayern München is met zijn werkgever in gesprek over een nieuw contract, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. De ervaren sluitpost is naar verluidt uit op een zogenoemd ‘XXL-contract’ tot medio 2025, terwijl de Duitse topclub niet verder wil gaan dan een verbintenis tot aan de zomer van 2023. Matthäus vindt dat Neuer water bij de wijn moet doen en zich minder ‘brutaal’ moet opstellen, aangezien de club veel voor hem heeft betekend.

De huidige verbintenis van Neuer loopt medio 2021 af. Beide partijen willen graag met elkaar door, alleen is er onenigheid over de duur van het contract. BILD maakte al melding van een eventueel vertrek van de Duits international en een mogelijke overstap naar Chelsea. Matthäus is van mening dat club en speler het zover niet moeten laten komen. Hij vindt dat Neuer akkoord moet gaan met het aanbod van Bayern: “Vooral in deze tijden moet hij bedenken dat dankbaarheid en waardering geen eenrichtingsverkeer zouden moeten zijn”, stelt de oud-international in zijn column voor Sky Deutschland.

“Het zou brutaal zijn om hardnekking vast te houden aan een contract dat hij op zijn leeftijd nergens anders aangeboden zou krijgen”, aldus Matthäus. De oud-speler van onder meer Bayern München en Internazionale herinnert Neuer eraan dat de club altijd achter hem heeft gestaan, ook in moeilijke tijden. Hij wijst naar de discussie van vorig jaar over wie de eerste doelman van de nationale ploeg moest zijn. Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen en Neuer stonden lijnrecht tegenover elkaar. Onder meer Bayern-voorzitter Uli Hoeness steunde Neuer toen publiekelijk. “Ik kan me niet herinneren dat Bayern een speler meer waardering heeft gegeven dan Manuel Neuer.”

Daarom vindt Matthäus dat Neuer, die hij ‘de beste keeper ter wereld’ noemt, zich bescheidener op moet stellen. “Als Bayern een contract aanbiedt tot 2023 en de speler wil verlengen tot 2025, dan moet je elkaar halverwege ontmoeten en kom je uit op 2024.” Bayern heeft zich voor volgend seizoen al versterkt met 23-jarige Alexander Nübel, die op de lange termijn Neuer moet gaan opvolgen onder de lat in Beieren.